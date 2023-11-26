SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakan Barselona'ya gidiyor! Akdeniz için Birlik 8'inci Bölgesel Forumu'na katılacak: Gündem Gazze...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8'inci Bölgesel Forumu'na katılmak üzere Barselona'ya gidiyor. Forum'da tek gündem maddesi olarak Gazze'deki insani kriz ve bölgedeki durum görüşülecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 20:41 Güncelleme 26 Kasım 2023, 20:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakan Barselona’ya gidiyor! Akdeniz için Birlik 8’inci Bölgesel Forumu’na katılacak: Gündem Gazze...

Bakan Fidan, 26 - 27 Kasım tarhlerinde düzenlenecek olan AiB 8'inci Bölgesel Forumu'na katılmak üzere İspanya'nın Barselona kentine gidecek. Forum'da tek gündem maddesi olarak Gazze'deki insani kriz ve bölgedeki durum görüşülecek.

Bakan Fidan ziyareti sırasında ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından görevlendirilen diğer Dışişleri Bakanları'yla birlikte, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno'yla da görüşerek Gazze'deki son gelişmeleri ele alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA