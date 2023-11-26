Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakan Barselona’ya gidiyor! Akdeniz için Birlik 8’inci Bölgesel Forumu’na katılacak: Gündem Gazze...

Bakan Fidan, 26 - 27 Kasım tarhlerinde düzenlenecek olan AiB 8'inci Bölgesel Forumu'na katılmak üzere İspanya'nın Barselona kentine gidecek. Forum'da tek gündem maddesi olarak Gazze'deki insani kriz ve bölgedeki durum görüşülecek.