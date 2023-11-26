AK Parti İL İL Temayül Yoklaması sonuçları isim listesi 2023 | Kasım ayı Temayül sonuçları ne zaman açıklanacak?

AK Parti'nin elektronik teşkilat temayül yoklamasının diğer partilere ilham vermesini istediklerini dile getiren Yavuz, "Arzu eden olursa biz de her türlü lojistik desteği sağlarız. Yeter ki en güzel şekilde teşkilat mensuplarının ve diğer oy kullanacak herkesin görüşü iyi bir şekilde alınsın." ifadesini kullandı. Yavuz, aday olmak isteyen memurların istifası için son günün 1 Aralık olarak belirlendiğini hatırlatarak, şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısının 8 bini aştığını dile getirdi.

"Temayülde oy kullanacaklara bir liste vermedik" Yavuz, "Temayül yoklamasından sonra adayların ilan edileceği son tarih var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Süreç devam ettiği için müracaat eden aday adaylarının ilanı diye bir şey yok, genel rakamları veriyoruz. Aksi takdirde dinamik bir süreç, daha istifa edip 'Ben de buradayım diyecek' olanlar olacak elbette. O süreçleri bekliyoruz. Devamında da istifa mecburiyeti olmayanların değerlendirilebileceği tabloyla karşı karşıyayız.

O yüzden biz temayülde oy kullanacaklara bir liste vermedik. Hiçbir listeyle sınırlı kalmayın, müracaat etsin etmesin belediyesi bizden olmayan yerde, içinizden geçen herhangi 3 kişiyi, belediyesi bizden olan yerde de mevcut belediye başkanını değerlendirin ve içinizden gelen herhangi 2 kişiyi tercih sıralamasını da dikkate alarak yazın, dedik."

Aday tespiti için komisyon çalışmalarının hangi tarihte başlayacağı sorusu üzerine komisyonun henüz toplanmadığını ancak partinin ilgili birimlerinin hummalı şekilde çalıştığını anlatan Yavuz, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mız, 'Kararı veren komisyon oluşturuldu, buyurun' dediğinde biz de bütün hazırlıklarımızla o masada yerimizi alacağız. Cumhurbaşkanı'mızın başkanlık yaptığı o komisyon da kararını verecek. O tam ne zaman başlar bilmem ama henüz başlamadı."