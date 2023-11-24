Özgür Özel'in "Meral Ablam" sözlerine CHP yandaşı Fatih Portakal'dan yaylım ateşi: Korkaksınız | İttifaka yanaşmayan İYİ Parti'ye 'şaibeli' damgası

Görüşmeden basına yansıyan karelerde Yavaş'ın gergin tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. 28 Mayıs'ın ardından yaptığı bir değerlendirme toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını gündeme getirdiklerini hatırlatan Akşener özür dileyerek "Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Ekrem'in 'Sözcü'süne açıklamada bulunan Özgür Özel Akşener'e ittiafak sinyali verdi. Özel açıklamasında, "Seçim bölgelerine özel iş birlikleri yapılabilir. Meral Hanım'la, Sayın Genel Başkan'ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de üzerime ne düşüyorsa yapacağım" demişti.





Akşener'in "81 ilde İYİ Parti'nin aday çıkaracağını, yalnız yerel düzeyde iş birliğine açık olduğunu" ifade etmesi, CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'i "iş birliği" ifadesini kullanmaya itti. CHP'nin yerel düzeyde ittifaka açık olduğunun mesajını veren Özel, Akşener'in ortaya attığı 'iş birliği' kavramını kendi söylemine dahil etti.





EKREM'İN 'SÖZCÜ'SÜNDE YANLADI

Mansur Yavaş ile İYİ Parti'nin nabzını yoklayan Özgür Özel akşam ise Ekrem'in Sözcü'sünde ittifak için Meral Akşener'e yanladı.





"ABLAMLA PEK ÇOK ZORLUĞU AŞACAĞIZ"

İttifak için zaman kaybetmemeliyiz diyen Özgür Özel, "Yerel seçimlerde iş birlikleri yapmalıyız. Kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz. Ben Meral Hanım'la, Sayın Genel Başkan'ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız" demişti. "Meral Ablam ile beraber zorlukları aşacağımıza inanıyorum" CHP - İYİ Parti hattında tansiyon bir hayli yüksek. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel her ne kadar da 'Ablam' deyip ittifak için Meral Akşener'e göz kırpsa da umduklarını bulamadı. Durum böyle olunca İmamoğlu yandaşları İYİ Parti'yi bel altı vurmaya başladı. İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, son günlerde yaşanan istifa ve taciz iddiaları üzerinden İYİ Parti'yi 'şaibeli parti' olarak damgaladı. Portakal, Akşener'e 'ablam' diyen Özel'e de "korkaksın" dedi. Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye şaibeli damgası!