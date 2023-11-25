Başkan Erdoğan’dan 9. Dünya Helal Zirvesi’ne video mesaj: Stratejik önemde görüyoruz

GIDA GÜVENLİĞİNİ STRATEJİK ÖNEMDE GÖRÜYORUZ

Erdoğan gönderdiği video mesajda, "Gönül ve kültür coğrafyamızdan güzel İstanbulumuzu teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime ülkemize hoş geldiniz diyorum. 9. Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı'nın ülkelerimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirve boyunca yapılacak tartışmaların, giderek güçlenen helal sektöründeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Helal Zirvesi münasebetiyle gerçekleştirilecek iş forumları ise şirketlerimiz arasında yeni ortaklıkların kurulmasına öncülük edecektir. Küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen zirve ve fuar, ülkemiz şirketlerinin helal sektöründen daha fazla pay almasına da zemin hazırlayacaktır. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve salgın sebebiyle ehemmiyeti çok daha iyi anlaşılan gıda güvenliğinin sağlanması yönünde atılan her adımı, stratejik önemde görüyoruz. 10 bini yabancı toplam 40 bine yakın misafiri ağırlayacak Helal Zirvesi'nin İslam ülkelerinin gıda güvenliğini tahkim edeceği kanaatindeyim" dedi.

DÜNYA HELAL PİYASASI 5 TRİLYON DOLARI AŞAN BÜYÜKLÜĞE ULAŞMIŞTIR

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Öte yandan helal belgeli ürün ve hizmetlere yönelik talep, bu ürünlerin hem temiz ve sağlıklı olmaları hem de Müslümanlar tarafından tercih edilmeleri sebebiyle artmaktadır. Bugün dünya helal piyasası, gıda, turizm, kozmetik, finans gibi sektörler başta olmak üzere toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu rakam ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükselmektedir. Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini, gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşma çok mühimdir. 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetleri bu bakımından hayati öneme sahiptir.