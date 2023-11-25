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MSB duyurdu: 3 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye harekat alanında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 606’sı PKK'lı 43’ü DEAŞ'lı toplam 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 12:55 Güncelleme 25 Kasım 2023, 12:59
MSB duyurdu: 3 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman mehmetçik teröristlerin nefesine kesmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin, Suriye harekat alanında görevine başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Paylaşımda, Mehmetçiğin 15 Ağustos ile 23 Kasım 2023 tarihleri arasında Suriye harekat alanındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristlerin etkisiz hale getirdiğini belirterek, "606'sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hudut kartallarımız; aynı tarihler arasında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1048 düzensiz göçmeni de yakaladı. Yakalananlardan 41'inin PKK, 5'inin DEAŞ, 2'sinin MLKP ve 162'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca hudutlarımızdan geçme girişiminde bulunan 53 bin 890 düzensiz göçmen engellendi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat Bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu ifade edildi.


Orgeneral Bayraktaroğlu, kendi tecrübelerini personele aktararak alınan tedbirlere yönelik de talimatlar verdi.

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