Proto’gol’! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı



Ancak daha sonra gizli bir protokol daha olduğu anlaşıldı. Kılıçdaroğlu, "Detayları açıklamam ahlaki olmaz" ifadesini kullandı. Aylar sonra, Özdağ, o çok tartışılan 4 maddelik protokolü paylaştı. "Bu protokolü eleştiren 6'lı masa birleşenlerine ve CHP'deki karşı çıkanlara cevap veriyorum.İlk turda seçim kaybettiren İYİ Parti dahil 5 partiye 41 milletvekilliği, 5 Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar verileceği taahhütlerini unutmuş görünenler, Zafer Partisi'ne 3 bakanlık verilmesini ağır şekilde eleştirmişlerdir.