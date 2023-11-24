Proto’gol’! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kamuoyuna açık bir protokol imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kamuoyuna açık bir protokol imzaladı.
Ancak daha sonra gizli bir protokol daha olduğu anlaşıldı. Kılıçdaroğlu, "Detayları açıklamam ahlaki olmaz" ifadesini kullandı. Aylar sonra, Özdağ, o çok tartışılan 4 maddelik protokolü paylaştı. "Bu protokolü eleştiren 6'lı masa birleşenlerine ve CHP'deki karşı çıkanlara cevap veriyorum.İlk turda seçim kaybettiren İYİ Parti dahil 5 partiye 41 milletvekilliği, 5 Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar verileceği taahhütlerini unutmuş görünenler, Zafer Partisi'ne 3 bakanlık verilmesini ağır şekilde eleştirmişlerdir.
Halkın nabzını tutamayan, tarihin ve ülke jeopolitiğinin dayattığı gerçeklikleri analiz kabiliyeti ve vizyonu olmayan kadrolar, Türkiye'nin ağır sorunlarını çözemezler" ifadesini kullandı. Özdağ'ın bu açıklamalarına, ne CHP, ne Kılıçdaroğlu ne de İyi Parti'den şimdilik bir ses çıkmadı...