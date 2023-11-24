Onlara ne kadar teşekkür etsek az! Yaşadıkları acıların üstünden öğrencileri ile geldiler! Fedakarlıkları takdir topladı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hem ailelerini hem de bacaklarını yitiren ancak buna rağmen yeniden görev başına dönen öğretmenler, meslek aşkı ve yaşama azimleriyle takdir topluyor.

Enkaz altından yaralı kurtulan Özer'in kangren olan sağ bacağı diz üstünden kesildi. Ankara'da bir buçuk ay süren tedavinin ardından taburcu oldu. Deprem sırasında Sivas'ta olduğu için kurtulan oğlu ile birlikte Adıyaman'da hayatını sürdürmeye devam eden Kadir öğretmen, öğrencilerine kavuşacağı günü iple çekti. Adıyaman'da Demokrasi İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Özer, okullar açılınca koltuk değneği ile okulun yolunu tuttu.

BENİ ONLAR HAYATA BAĞLADI

Özer, öğrencileriyle buluşma anını ve hislerini şöyle anlattı: "Hastanedeyken öğrencilerim ve velilerim beni bir an olsun yalnız bırakmadı. Sık sık arayıp halimi hatırımı sordular. Beni hayata bağlayan onlar oldu. Çok şükür öğrencilerimden hayatını kaybeden olmadı. Ama her biri bir tarafa dağılmıştı. Depremde bir evladımı kaybettim, diğer evlatlarımı kaybedemem dedim. Okul açılır açılmaz öğrencilerimden 30'unu yeniden kendi sınıfımda topladım.

Sınıfa girer girmez öğrencilerim bana doğru koşup sarıldı. Dakikalarca sınıfta birbirimize sarılıp ağladık. Aslında öğrencilerim benim nefesimmiş. Tek ayakla da olsa ben öğrencilerimi hayata hazırlamaya devam edeceğim. Eşim, oğlum, arabam, evim her şeyim gitti. Geriye sadece okuldaki evlatlarım kaldı. Bu dünyaya bir kez daha gelsem yine öğretmen olurdum. Bu sevgi tarif edilemez bir duygu. Bırakın bir bacağımı iki bacağımı da kesseler, sürünerek gelir yine öğrencilerimi okuturum. Bana en büyük Öğretmenler Günü hediyesi, öğrencilerimin hem başarılı hem de hayatta olmaları."