Fazıl Say arkadaşı ile arasında geçen diyaloğu anlattı: Barışı savunan tek lider Erdoğan

Ünlü müzisyen Fazıl Say, Başkan Tayyip Erdoğan'ın Filistin için yürüttüğü diplomasi trafiğine bir kez daha övgüler yağdırdı. Sosyal medya hesabından dikkat çeken önemli açıklamalar yaptı:



Tüm tepkilere göğüs gererek söylüyorum. Erdoğan, şu ana kadar barış için dünya üzerinde en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. İsrail'in berbat siyasetini protesto etti. Bizzat şahidim...