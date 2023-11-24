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Fazıl Say arkadaşı ile arasında geçen diyaloğu anlattı: Barışı savunan tek lider Erdoğan

Piyanist Fazıl Say, "eleştiri oklarını göze alıyorum" dedi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın dünya üzerinde barışı savunan tek lider olduğunu belirtti. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:02
Fazıl Say arkadaşı ile arasında geçen diyaloğu anlattı: Barışı savunan tek lider Erdoğan

Ünlü müzisyen Fazıl Say, Başkan Tayyip Erdoğan'ın Filistin için yürüttüğü diplomasi trafiğine bir kez daha övgüler yağdırdı. Sosyal medya hesabından dikkat çeken önemli açıklamalar yaptı:


Tüm tepkilere göğüs gererek söylüyorum. Erdoğan, şu ana kadar barış için dünya üzerinde en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. İsrail'in berbat siyasetini protesto etti. Bizzat şahidim...


KONSERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Say, daha önce de Başkan Erdoğan'ın İsrail'in soykırımına yönelik yaptığı açıklamaya destek verdi. Bu yüzden Avrupa'da konserleri engellendi.

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