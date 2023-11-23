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Yargıtay’dan Yeşil Sol Parti kararı: İsminin değiştirilmesine ret geldi!

Yargıtay, Yeşil Sol Parti'nin isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini reddetti. Kararda, kısaltmanın, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı belirtildi. Başsavcılık, HEDEP olarak belirlenen parti kısa adını, "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerde odak olması nedeniyle" temelli kapatılan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle uygun görmedi.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 13:18 Güncelleme 23 Kasım 2023, 13:23
Yargıtay’dan Yeşil Sol Parti kararı: İsminin değiştirilmesine ret geldi!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti'nin adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi kararını kabul etmedi.

Yeşil Sol Parti'nin, ismini HEDEP olarak değiştirmesi kararı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu tarafından incelenerek karara bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, HEDEP olarak belirlenen parti kısa adını, "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerde odak olması nedeniyle" temelli kapatılan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle uygun görmedi.

Kararda, her iki partinin isminin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğunun ifade edildiği öğrenildi.

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