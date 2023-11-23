İşgalci İsrail-Hamas geçici ateşkeste anlaştı! Ne zaman başlayacak? | Soykırımcılar rehine takasını erteledi! Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

ÖLEN HİZBULLAH MENSUBU SAYISI 79 OLDU
Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırı ve çatışmaların bilançosu hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan sınırındaki 3 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.
İsrail'in sınırdaki Yiftah ve Blida askeri noktalarının güdümlü füze ve "uygun silahlarla" vurulduğu belirtilen açıklamada, El-Rahib noktasının da yarım ton ağırlığındaki "Burkan füzesi" ile hedef alındığı kaydedildi.
Hizbullah, başka bir açıklamasında ise İsrail ile çatışmalarda 1 mensubunun öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 79'a yükseldi. Ayrıca İsrail saldırılarında, Lübnan'da bugüne kadar 3 gazeteci yaşamını yitirdi.
HAMAS İNSANİ ARANIN BUGÜN SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAĞINI DUYURMUŞTU
Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Al Jazeera Mubasher televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının bugün saat 10.00'da başlayacağını duyurmuştu.
Hamaslı yetkili, İsrail'le çatışmalara insani ara verecek uzlaşının bugün saat 10.00'da başlayacağını belirtti.
Serbest bırakılacak 50 esirin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu aktaran Ebu Merzuk, ellerindeki her esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını hatırlattı.
Hapishanelerinin olmadığını, esirlerin Filistinlilerin evlerinde tutulduğunu bu nedenle evler bombalandığında esirlerin de öldüğünü dile getiren Ebu Merzuk, İsrail'in "insanlıktan yoksun" olduğunu vurgulayarak Gazze Şeridi'nin tamamına insani yardım girişi için İsrail'i baskı yaparak zorladıklarını anlattı.Ebu Merzuk, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutuklulara, serbest bırakılacaklarına dair güvence verdiklerini ifade etti.
REHİNELER AŞAMALAR HALİNDE SERBEST BIRAKILACAK
İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takasına Netanyahu hükümetinden onay çıktı.
Netanyahu, "İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi. Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. Üzerinde konuşulan anlaşma, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde kalan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içeriyor." açıklamasında bulundu.
"ZOR AMA DOĞRU BİR KARAR VERDİK"
"Güvenlik şefleri kararı tam destekliyor. Hükümet zor ancak doğru bir karar verdi." açıklamasında bulunan Netanyahu, "Savaş tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." diye konuştu.
BIDEN'A TEŞEKKÜR ETTİ: GENİŞLETİLMESİNE YARDIM ETTİ
İşgalci Başbakan, sözlerinin devamında ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür edip, "Biden anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde genişletilmesine yardım etti. Anlaşma Kızılhaç'ın Hamas'ın kalan rehinelere tıbbi destek sağlamasını da içeriyor." ifadelerini kullandı.
"ATEŞKES OLSA DA SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı.
KİMİN ELİNE KAÇ REHİNE VAR?
İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 2000'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.
ATEŞKES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Hamas ile takas anlaşmasının bugün başlayacağını duyurmuştu. Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının bugün saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.
TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA
Ateşkese ilişkin Türkiye'den flaş bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada mutabakata riayet edilmesi gerektiği belirtildi.
Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.
Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz.
Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor, Katar'ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz."
HAMAS: HER İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 3 FİLİSTİNLİ ESİR
Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının bugün saat 10.00'da başlayacağını duyurdu. Hamaslı yetkili, İsrail'le çatışmalara insani ara verecek uzlaşının bugün saat 10.00'da başlayacağını belirtti.
Serbest bırakılacak 50 esirin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu aktaran Ebu Merzuk, ellerindeki her esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını hatırlattı.
Hapishanelerinin olmadığını, esirlerin Filistinlilerin evlerinde tutulduğunu bu nedenle evler bombalandığında esirlerin de öldüğünü dile getiren Ebu Merzuk, İsrail'in "insanlıktan yoksun" olduğunu vurgulayarak, Gazze Şeridi'nin tamamına insani yardım girişi için İsrail'i baskı yaparak, zorladıklarını anlattı.
Ebu Merzuk, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutuklulara, serbest bırakılacaklarına dair güvence verdiklerini ifade etti.
İSRAİL GEÇİCİ ATEŞKESİ KABUL ETTİ
İsrail Resmi Yayın Kuruluşu, yaptığı açıklamada İsrail'in geçici ateşkesi de kabul ettiğini duyurdu.
HAMAS: 4 GÜN ATEŞKES OLACAK
Hamas, takas ve geçici ateşkese ilişkin detayları açıkladı. Hamas, yaptığı açıklamada, " Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek" ifadelerini kullandı.
Katil askerlerini ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile yapılması planlanan esir takası hakkında açıklama yaptı. Netanyahu, esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğunu söyledi ve "Yakında güzel haberler almayı umut ediyoruz" dedi.