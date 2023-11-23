SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kafkametler'in bir mürettebatının daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada batan Türk gemisi Kafkametler'de bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı.10 mürettebatını arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 10:26 Güncelleme 23 Kasım 2023, 10:28
Kafkametler’in bir mürettebatının daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada batan Türk gemisi Kafkametler'de bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı. 10 mürettebatını arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar dronla havadan görüntülendi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK), Kıyı Emniyet, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve polis ekipleri, kayıp 10 mürettebatın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp mürettebatın bulunması için iki uçak ve bir helikopter havadan arama yaparken, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik denizden, AFAD da karadan tarama yapıyor. Uzman ekipler tarafından yapılan aramada yeraltı görüntüleme cihazları kullanılarak kayıp mürettebata ulaşılmaya çalışılıyor.

Mürettebatı arama çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

Zonguldakta batan Kafkametler gemisi hakkında yeni detaylar! İhmaller zinciri geminin batmasına neden oldu!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 48. gün! Katil İsrail gece boyu saldırılarına devam etti! Rehin takası ertelendi
Hem CHP hem İyi Parti karıştı! Kirlilik ve ilkesizlik olduğu sürece sonuç değişmeyecek
Hangi Kredi
SON DAKİKA