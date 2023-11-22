Türk hukukçular adalet arayışında! İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçuna sessiz kalmadılar: 3 klasör delille Uluslararası Ceza Mahkemesine hareket ettiler

HUKUKÇULAR 'SAVAŞ SUÇU'NA SESSİZ KALMADI İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 15 hukukçu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "savaş suçu" işlediğine dair topladıkları delillerle Uluslararası Ceza Mahkemesi ne (UCM) başvurmak üzere Lahey'e hareket etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş öncesi açıklama yapan avukat Yasin Şamlı, 7 Ekim'den bugüne kadar, 46 günde Gazze'de İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 13 bin 300'ü aştığını söyledi.

Saldırıların ve kullanılan silahların mahiyetinden, saldırganların amacının bütün Gazzelileri yok etmek olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Şamlı, "Muhtemelen katledilenlerin tamamına yakını sivil, masum insanlardır. Tek başına bu durum dahi işlenen suçun soykırım olduğunu göstermektedir. Saldırılar öylesine acımasız ki hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları, pazar yerleri, konutlar, ambulanslar, evlerinden çıkartılarak göçe zorlanan yoldaki insanlar bombalanmakta, kitle imha silahlarıyla insanlar toplu olarak katledilmektedir." şeklinde konuştu.

Şamlı, şu ana kadar 104 Birleşmiş Milletler görevlisinin de katledildiğini aktararak, "Hukukçu olmak en başta bu soykırıma karşı çıkmayı, adaletin tesisi için mücadele etmeyi gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

3 BİN HUKUKÇU İMZA ATTI

Avukat Şamlı, İstanbul 2 No'lu Barosu olarak başlattıkları hukuk ve adalet mücadelesine Türkiye'nin birçok ilinden ve İngiltere, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Mısır, Pakistan, Suriye, Irak, Lübnan, Bangladeş, Filipinler ve Makedonya'dan 3 bin hukukçunun imzalarıyla destek olduklarını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlar arasında soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçlarının yer aldığını aktaran Şamlı, İsrail'in bu suçların tamamını Gazze'de işlediğini ve işlemeye de devam ettiğini dile getirdi.