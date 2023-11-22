Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Gazze’de kalıcı ateşkes için yoğun diplomasi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'de çatışmalara "insani ara" verildiğine dair haberlerin geldiği süreçte Fidan da çatışmanın tümüyle durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik temaslarına hız verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği temas grubunun, İngiltere'nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı görüşmelerde, "Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı. İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı." dedi.

Heyet, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da kabul edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile de görüşen heyet, Paris ve Londra'daki temaslarında Gazze'de bir an önce tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası toplumun bu yönde etkili ve acil önlemler almasının, İİT ve Arap Birliği ülkeleri için bir öncelik olduğunu belirten heyet, Gazze'ye insani yardım, gıda, su, yakıt ve elektrik ulaştırılması için güvenli geçişlerin ivedilikle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerde İsrail'in suçlarına göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan heyet, İsrail üzerinde nüfuzu olan tüm ülkeleri, uluslararası hukuka uygun davranmaya, kapsamlı barış ve iki devletli çözüm için harekete geçmeye çağırdı, kalıcı ve kapsamlı bir barış için hep birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Bakan Fidan, İİT ve Arap Birliğini temsil eden temas grubunun, Londra ve Paris'te yaptığı görüşmelerde, "Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı. İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı." dedi.