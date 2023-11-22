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81 ilde ÇEMBER-6 Operasyonu: 2 bin 136 firari yakalandı!

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde aranan şahıslara yönelik ÇEMBER-6 Operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Yerlikaya, "Arama kaydı bulunan 2136 firarinin yakalandı. Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 08:21 Güncelleme 22 Kasım 2023, 09:26
81 ilde ÇEMBER-6 Operasyonu: 2 bin 136 firari yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen "Çember Operasyonları" kapsamında, arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Çember Operasyonları kapsamında yurt genelinde son 3 günde çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde, haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 136 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, yakalananlardan 6'sının 10 yıldan uzun, 11'nin 5 ila 10 yıl arasında, 2 bin 119'unun ise 5 yıla kadar arandığının tespit edildiğini bildirdi.

Firari suçluların sokaklarda gezmesine, ailelerin huzurunu kaçırmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

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