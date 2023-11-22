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İzmir'de FETÖ operasyonu! Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış yakalandı

Son dakika haberi! İzmir'de MİT ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış gözaltına alındı. Kamış, Çeşme Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İzmir'e götürüldü. FETÖ'nün üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı belirlenen Mehmet Kamış, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "darbe çağrışımı davası"nın sanıkları arasındaydı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kabul edilen bir iddianamede konuşan bir tanık Mehmet Kamış'ın, "Bunlara aylık 50-60 bin lira maaşlar veriyoruz. Elbette bizim istediğimiz gibi yazı yazıp programlar yapacaklar. Bunları bırak, 2025'te tüm dünya bize tabi olacak." dediğini ifade etmişti.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 14:24 Güncelleme 22 Kasım 2023, 17:35
İzmir’de FETÖ operasyonu! Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış yakalandı

Emniyet birimleri, hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Kamış'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde saklandığı belirlendi.

MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Firari FETÖ'cü yakalandı!

SAKLANDIĞI EVDEN ÇIKTIĞI SIRADA SOKAKTA YAKALANDI
Firari Mehmet Kamış, saklandığı evden çıktığı sırada sokakta yakalandı. Mehmet Kamış, Çeşme Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İzmir'e götürüldü.

FETÖ'nün üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı belirlenen Mehmet Kamış, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "darbe çağrışımı davası"nın sanıkları arasındaydı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Kamış'ın dosyası, firari olması sebebiyle dosyadan ayrılmıştı.


2025'TE TÜM DÜNYA BİZE TABİ OLACAK

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları gerekçesiyle 4 iş adamı hakkında hazırlanan ve mahkemece 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kabul edilen bir iddianamede ifadesine başvurulan bir tanık, kapatılan Zaman gazetesinin üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış'ın örgütün gizli hedefiyle ilgili sözlerini aktardı. Tanık Mehmet Kamış'ın, "Bunlara aylık 50-60 bin lira maaşlar veriyoruz. Elbette bizim istediğimiz gibi yazı yazıp programlar yapacaklar. Bunları bırak, 2025'te tüm dünya bize tabi olacak." dediğini ifade etmişti.

N.M. şirkette çalıştığı dönemde Küçükbay'ın talimatıyla sık sık İstanbul'a giderek kapatılan FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Televizyonu ve Zaman gazetesinde çalışan yöneticilerden bilgi aldığını, yapılan görüşmelerde ilginç anekdotların ortaya çıktığını kaydederek ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bunlar arasında en ilginci Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış ile yaptığım görüşmeydi. Kamış'a bir sohbette, Samanyolu Yayın Grubunun görsel ve yazılı kısmında program yapıp, yazı yazan bazı şahsiyetlerin geçmişi göz önüne alındığında bunların kendi gruplarında yazı yazıp program yapmasının ilginç olduğunu, bunların kendi gruplarında nasıl çalıştığını ve kontrol edildiğini sordum. Kamış da bana 'Bunlara aylık 50-60 bin lira maaşlar veriyoruz. Elbette bizim istediğimiz gibi yazı yazıp programlar yapacaklar. Bunları bırak, 2025'te tüm dünya bize tabi olacak.' demişti. Bu şahsın yapı içerisinde etkin bir kişi olduğunu biliyorum. Konuşmalarının boş olmadığını düşünüyorum."

Fotoğraf tarihi: 2 Eylül 2015

CHP'LİLER ZAMAN GAZETESİ'Nİ ZİYARET ETMİŞ KAMIŞ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Bilindiği gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi o dönem CHP'de Medya Komisyonu'nda görevli CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu ve Milletvekili Eren Erdem, hain terör örgütü FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesini ziyaret etmişti. CHP'liler ziyaret sırasında Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Aksiyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu ve Zaman Gazetesi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kamış'la da görüşmüştü.

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