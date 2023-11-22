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İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonu: 46'sı polis 105 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği, İstanbul merkezli 6 ilde "rüşvet" operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada operasyon kapsamında 59'u sivil, 46'sı polis memuru 105 kişinin yakalandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 14:38 Güncelleme 22 Kasım 2023, 14:38
İstanbul merkezli rüşvet operasyonu: 46’sı polis 105 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonu kapsamında 105 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili projeli ve teknik takipli operasyon yürütüldüğü kaydedildi.

46'IS POLİS
Operasyon kapsamında 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir."

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