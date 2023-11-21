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Son dakika: Pervin Chakar'ın operasına Ekrem İmamoğlu neden gitmedi? Tavşan aday Özgür Özel üzerinden yerel seçim planları

Son dakika haberleri... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine 'değişim' adı altında CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, yaptığı hamlelerle farklı bir yönetim anlayışının olmadığını kanıtladı. Özel de tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi HEDEP'e yanladı. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olarak siyaset tarihine geçen Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Kürt seçmene şirin görünmek için Türkiye düşmanlığıyla bilinen ve Kürdistan kelimesini dilinden düşürmeyen sözde sanatçı Pervin Chakar'ın operasına gitti. HEDEP'li isimlerle gittiği operada bir de Pervin Chakar'ın elini öptü. Peki İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu etkinlikte Özel'in her fırsatta yanyana poz verdiği Ekrem İmamoğlu neden yanında değildi? Siyaset kulislerinde opera ziyaretinde görüntü vermeyen Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçim için dizayn ettiği planları hakkında flaş bir iddia ortaya atılıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 10:25 Güncelleme 21 Kasım 2023, 10:52
Son dakika: Pervin Chakar’ın operasına Ekrem İmamoğlu neden gitmedi? Tavşan aday Özgür Özel üzerinden yerel seçim planları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra siyaset gündeminde CHP ve parti içi karışıklıklar, yapılan skandal hamleler konuşuluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığının sona ermesinin ardından 812 oyla 'değişim' diyerek yeni başkan seçilen Özgür Özel'in çok da farklı olmadığı Türkiye tarafından görüldü.

Özgür Özel de tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi HEDEP'i yanına çekmeye çalışıyor, iş birliğine yeşil ışık yakan açıklamalar ve hamlelerde bulunuyor.

CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak İstanbul'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde Soprano Pervin Chakar ve Piyanist Paolo Villa'nın 'Bir Opera Gecesi' isimli Kürtçe dinletisine katıldı.

KANDİL'İN SİYASİ KADROSU EŞLİK ETTİ
Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Pervin Buldan da eşlik etti.

BULDAN İLE HATIRA FOTOĞRAFI
Özel yaptığı açıklamaların akşamında HDP'li Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmnının operasına katıldı. Özel daha sonra Buldan ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

HEDEP'E YANLAMAYA BAŞLADI: ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, HEDEP'in TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" açıklamasında bulunmuştu.

"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"
Özgür Özel, Kandil'in uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Süreyya Opera Sahnesi'ndeki dinletide Türkiye düşmanlığı ile bilinen soprano Pervin Chakar sahne aldı. Dinlentinin ardından sahneye çıkan Özel, Türkiye düşmanı soprano Chakar'ın önüne eğilerek elini öptü.

KÜRDİSTAN DİYEREK TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİLİKLE SUÇLAYAN İSİM!
Chakar'ın da yanındaki Pervin Buldan'dan farkı yok. Öyle ki HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçluyor ve Kürdistan ifadelerini sık sık kullanıyor!

Chakar, 2021 yılında, Ayşen Güven'e yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini belirtip, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz." açıklamasında bulunmuştu.

TÜRKLERİ 'KÜRT ESERLERİNİ TALAN ETMEKLE' SUÇLADI
2020'de ise Kürd Araştırmaları isimli bir siteye açıklamalarda bulunan Chakar, Türkleri 'Kürt eserlerini talan etmekle' suçlamış, "Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler, ekonomilerini yok ettiler, tarlalarını yakıp hayvanlarını öldürdüler, dillerini kestiler. Bu böyleyken bize ait olan pek çok eserin de hem Türkler hem Ermeniler tarafından kendilerine mal edildiğine tanık olduk. Yüzlerce Kürt müzik eseri bu iki halk tarafından resmen talan edilmiştir. Devletiniz yoksa birileri mutlaka bu zenginliğe sahip çıkmak, yağmalamak veya benimsemek için ortaya çıkacaktır." demişti.

'HAYALET'İN OPERASYONU!
Özgür Özel'in bu hamlesi Ankara kulislerinde büyük yankı bulurken her hamlede yanyana görüntü veren Ekrem İmamoğlu'nun neden söz konusu operaya gitmediği büyük merak konusu oldu. 2019 yerel seçimlerini kazandıktan sonra ilk işi HDP'ye diyet ödeme olan ve terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşiyle sıkı fıkı olan İmamoğlu'nun bu operayı kaçırma ihtimali yoktu. Siyaset kulisleri, operaya İmamoğlu'nun gitmemesinin ardındaki nedenin ikili arasındaki anlaşma olduğunu konuşuyor. Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerde HDP oylarının kendisine yönelmesi için planlara başladı.

Özgür Özel'in yaptığı bu skandal hareket siyaset gündeminde geniş yankı bulurken, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan konuya ilişkin köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in gizli planını kaleme aldı.

İşte Hakan'ın yazısında öne çıkanlar:

OPERA OY KAPMAYA YÖNELİK BİR ADIM
Özgür Özel'in liderliğini yaptığı CHP de HDP oylarının peşinde. CHP açısından özellikle İstanbul seçimi için HDP oyları çok kritik. Opera buluşması, o oyları kapmaya yönelik küçük ama önemli bir adım.

NEREDESİN İMAMOĞLU?
Buradan çıkan sonuç da şudur: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Özgür Özel'in CHP'si arasında pek bir fark yok. Her iki zihniyet de aynı çalışıyor: "HDP'yi kafalayalım, oyları bize gelsin, İstanbul'u alalım." Peki ama Ekrem İmamoğlu çifti, neden görünmediler Pervin Chakar konserinde. Oysa bayılırlardı bu tür etkinliklere. Ne oldu da yer almamayı tercih ettiler acaba?

İŞTE İMAMOĞLU-ÖZEL'İN YEREL SEÇİM PLANI
Sanırım Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şu konuda anlaştı: İmamoğlu görüntüde olmasın, Özgür Özel görüntüde olsun. Böylece İmamoğlu, olası eleştirilerin hedefi olmasın ama HDP'nin oyları da İmamoğlu'na aksın.

HAYALET EKREM!
Eğer gerçekten böyle bir taktik ve strateji söz konusuysa... Ekrem İmamoğlu, yeni dönemde HDP'li etkinliklerde hep operadaki hayalet olarak kalacak.

Özgür Özel'in bu tavrı CHP yandaşı bazı isimleri de rahatsız etti. Özgür Özel'in, Türkiye'yi 'işgalci' gören Pervin Chakar'ın elini öpmesine bir tepki de Gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi.

"DEĞİŞİME BİR ŞANS VERELİM DİYORLARDI BUYRUN!"
Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafla şu ifadelere yer verdi: "Her şeye itiraz etmeyin, değişime bir şans verelim diyorlardı, buyrun… Yerel seçimin seçim afişi Akp'ye hediye edildi!"

Özdil'in bu paylaşımına destek verenler kadar tepki verenler de oldu. Özel'i eleştiren Yılmaz Özdil, CHP'nin trolleri tarafından linç edildi.

ÖZGÜR'ÜN HEDEP'İNDEN SKANDAL AÇIKLAMA: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
CHP'nin tavşan adayı Özgür Özel'in HEDEP'e yeşil ışık yaktığı bugünlerde skandal bir açıklama geldi.

HEDEPli Vekil Cengiz Çandardan alçak terör desteği! YPG terör örgütü değildir

Meclis'in kravatlı teröristlerinden HEDEP'li Cengiz Çandar, "YPG terör örgütü değildir" dedi. "Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de deseniz bu Kürt karşıtlığıdır" diyen Çandar, diğer vekillerden gelen "Terör örgütü değiller mi?" sorusuna "Değiller tabi" diyerek cevap verdi.

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