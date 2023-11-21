Son dakika: Pervin Chakar’ın operasına Ekrem İmamoğlu neden gitmedi? Tavşan aday Özgür Özel üzerinden yerel seçim planları

BULDAN İLE HATIRA FOTOĞRAFI Özel yaptığı açıklamaların akşamında HDP'li Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmnının operasına katıldı. Özel daha sonra Buldan ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

HEDEP'E YANLAMAYA BAŞLADI: ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, HEDEP'in TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" açıklamasında bulunmuştu.

"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"

Özgür Özel, Kandil'in uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.