Son dakika: Pervin Chakar’ın operasına Ekrem İmamoğlu neden gitmedi? Tavşan aday Özgür Özel üzerinden yerel seçim planları

'HAYALET'İN OPERASYONU!
Özgür Özel'in bu hamlesi Ankara kulislerinde büyük yankı bulurken her hamlede yanyana görüntü veren Ekrem İmamoğlu'nun neden söz konusu operaya gitmediği büyük merak konusu oldu. 2019 yerel seçimlerini kazandıktan sonra ilk işi HDP'ye diyet ödeme olan ve terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşiyle sıkı fıkı olan İmamoğlu'nun bu operayı kaçırma ihtimali yoktu. Siyaset kulisleri, operaya İmamoğlu'nun gitmemesinin ardındaki nedenin ikili arasındaki anlaşma olduğunu konuşuyor. Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerde HDP oylarının kendisine yönelmesi için planlara başladı.
Özgür Özel'in yaptığı bu skandal hareket siyaset gündeminde geniş yankı bulurken, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan konuya ilişkin köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in gizli planını kaleme aldı.
İşte Hakan'ın yazısında öne çıkanlar:
OPERA OY KAPMAYA YÖNELİK BİR ADIM
Özgür Özel'in liderliğini yaptığı CHP de HDP oylarının peşinde. CHP açısından özellikle İstanbul seçimi için HDP oyları çok kritik. Opera buluşması, o oyları kapmaya yönelik küçük ama önemli bir adım.
NEREDESİN İMAMOĞLU?
Buradan çıkan sonuç da şudur: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Özgür Özel'in CHP'si arasında pek bir fark yok. Her iki zihniyet de aynı çalışıyor: "HDP'yi kafalayalım, oyları bize gelsin, İstanbul'u alalım." Peki ama Ekrem İmamoğlu çifti, neden görünmediler Pervin Chakar konserinde. Oysa bayılırlardı bu tür etkinliklere. Ne oldu da yer almamayı tercih ettiler acaba?
İŞTE İMAMOĞLU-ÖZEL'İN YEREL SEÇİM PLANI
Sanırım Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şu konuda anlaştı: İmamoğlu görüntüde olmasın, Özgür Özel görüntüde olsun. Böylece İmamoğlu, olası eleştirilerin hedefi olmasın ama HDP'nin oyları da İmamoğlu'na aksın.
HAYALET EKREM!
Eğer gerçekten böyle bir taktik ve strateji söz konusuysa... Ekrem İmamoğlu, yeni dönemde HDP'li etkinliklerde hep operadaki hayalet olarak kalacak.
Özgür Özel'in bu tavrı CHP yandaşı bazı isimleri de rahatsız etti. Özgür Özel'in, Türkiye'yi 'işgalci' gören Pervin Chakar'ın elini öpmesine bir tepki de Gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi.
"DEĞİŞİME BİR ŞANS VERELİM DİYORLARDI BUYRUN!"
Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafla şu ifadelere yer verdi: "Her şeye itiraz etmeyin, değişime bir şans verelim diyorlardı, buyrun… Yerel seçimin seçim afişi Akp'ye hediye edildi!"
Özdil'in bu paylaşımına destek verenler kadar tepki verenler de oldu. Özel'i eleştiren Yılmaz Özdil, CHP'nin trolleri tarafından linç edildi.
ÖZGÜR'ÜN HEDEP'İNDEN SKANDAL AÇIKLAMA: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
CHP'nin tavşan adayı Özgür Özel'in HEDEP'e yeşil ışık yaktığı bugünlerde skandal bir açıklama geldi.
Meclis'in kravatlı teröristlerinden HEDEP'li Cengiz Çandar, "YPG terör örgütü değildir" dedi. "Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de deseniz bu Kürt karşıtlığıdır" diyen Çandar, diğer vekillerden gelen "Terör örgütü değiller mi?" sorusuna "Değiller tabi" diyerek cevap verdi.