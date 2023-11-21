Osmanlı Devleti’ni hedef alan Tunç Soyer’e soruşturma!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz yıl İzmir'de 9 Eylül kutlamalarında skandal ifadelerle Osmanlı Devleti'ni hedef alan Tunç Soyer'e karşı harekete geçti.
Soyer hakkında, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunda soruşturma başlattı.
9 EYLÜL'DE HADDİNİ AŞTI
9 Eylül kutlamalarında haddini aşan Tunç Soyer, "Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar." diyerek Osmanlı'ya kin kustu.
Soyer, "Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet içindeydi. Gençleri, kadınları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular." şeklinde skandal ifadeler kullandı