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Osmanlı Devleti'ni hedef alan Tunç Soyer'e soruşturma!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz yıl İzmir'de 9 Eylül kutlamalarında skandal ifadelerle Osmanlı Devleti'ni hedef almıştı. Tunç Soyer hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 17:15 Güncelleme 21 Kasım 2023, 17:22
Osmanlı Devleti’ni hedef alan Tunç Soyer’e soruşturma!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz yıl İzmir'de 9 Eylül kutlamalarında skandal ifadelerle Osmanlı Devleti'ni hedef alan Tunç Soyer'e karşı harekete geçti.

Soyer hakkında, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunda soruşturma başlattı.



9 EYLÜL'DE HADDİNİ AŞTI
9 Eylül kutlamalarında haddini aşan Tunç Soyer, "Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar." diyerek Osmanlı'ya kin kustu.

Soyer, "Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet içindeydi. Gençleri, kadınları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular." şeklinde skandal ifadeler kullandı

YUNANİSTAN'IN ADINI GEÇİRMEDİ
Sözlerinde Türkiye'yi işgale kalkışan Yunanistan'ın adını dahi geçirmeyen Soyer, "Bir sabah emperyalist ülkenin askerleri körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. " diyerek adeta Yunan seviciliğine soyundu.

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