Osmanlı Devleti’ni hedef alan Tunç Soyer’e soruşturma!

9 EYLÜL'DE HADDİNİ AŞTI 9 Eylül kutlamalarında haddini aşan Tunç Soyer , "Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar." diyerek Osmanlı'ya kin kustu.

Soyer, "Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet içindeydi. Gençleri, kadınları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular." şeklinde skandal ifadeler kullandı