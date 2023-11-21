İYİ kavga! İYİ Parti’de “Kasadaki 132 milyon nerede?” tartışması ortalığı fena karıştırdı

IYI Parti'de ipler gerildi. Önce istifalar peş peşe geldi. Şimdi de milletvekili Ümit Dikbayır'ın "132 milyon buharlaştı!" iddiası kavganın fitilini ateşledi. Meral Akşener "İspat etsinler istifa ederim" dedi
IYI Parti'de ipler gerildi. Önce istifalar peş peşe geldi. Şimdi de milletvekili Ümit Dikbayır'ın "132 milyon buharlaştı!" iddiası kavganın fitilini ateşledi. Meral Akşener "İspat etsinler istifa ederim" dedi
Dikbayır ise resti çekti. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Genel Merkez anında cevabını verdi. İhraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu durum kan kaybının devam edeceğini gösterdi.
HER ŞEYİ ANLATACAĞIM
Ümit Dikbayır, "1.5 aydır sabrediyorum. Perşembe akşamı TV'de her şeyi anlatacağım. Bundan sonra altında kim kalır bilemem" dedi.
YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR
Daha önce partinin ağır topları Yavuz Ağıralioğlu, Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem ve Adnan Beker istifa etmişti. İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 42'ye indi.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU
AYTUN ÇIRAY
DURMUŞ YILMAZ
BAHADIR ERDEM
ADNAN BEKER