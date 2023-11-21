İYİ kavga! İYİ Parti’de “Kasadaki 132 milyon nerede?” tartışması ortalığı fena karıştırdı



HER ŞEYİ ANLATACAĞIM

Ümit Dikbayır, "1.5 aydır sabrediyorum. Perşembe akşamı TV'de her şeyi anlatacağım. Bundan sonra altında kim kalır bilemem" dedi.





YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Daha önce partinin ağır topları Yavuz Ağıralioğlu, Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem ve Adnan Beker istifa etmişti. İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 42'ye indi.