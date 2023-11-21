KRİPTO PARALARDA YÜKSEK DALGALANMA Söz konusu haberlerin ABD basınında yer bulmaya başlamasıyla kripto paralarda yüksek oynaklık görüldü. Bitcoin önce 36.920 dolardan hızlı bir şekilde 37.410 dolara yükseldi. Ardından yeniden 36.900 dolara kadar geriledi. Binance platformunun yerel kripto parası BNB ise önce 250 dolardan 270 dolara çıktı. Daha sonra 239 dolara geriledi.

SORUŞTURMA EN AZ 5 YILDIR DEVAM EDİYORDU Analistler ilk anda yaptıkları yorumlarda verilen cezanın kripto para piyasası açısından olumlu etkileri olabileceğine dikkat çekti. Binance ve CEO'su hakkındaki soruşturma en az 5 yıldır devam ediyordu ve bu soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı bilinmediği için sürekli konuyla ilgili Binance'in kapatılması dahil, türlü spekülasyonlar yapılıyordu.

"POZİTİF BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜYORUZ"

Londra merkezli Nickel Digital Asset Management'ın CEO'su Anatoly Crachilov konuyla ilgili Reuters'a yaptığı değerlendirmede "Bunu pozitif bir gelişme olarak görüyoruz. 4 milyar dolar civarındaki bir uzlaşmayı Binance kaldırabilir.

"SİSTEMATİK BİR RİSKTİ"

Kripto para endeks sağlayıcısı CF Benchmarks'ın CEO'su Sui Chung ise verilen cezanın Binance'in ani çöküş riskini ortadan kaldırdığını ifade ederek "Binance'in bir gecede yok olma ihtimali kripto para piyasası için bir sistematik riskti. Ancak bir uzlaşma olduğuna göre bu risk ortadan kalkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

BİNANCE'DE CZ'NİN YERİNE CEO KOLTUĞUNA RİCHARD TENG

Binance'de CZ'nin yerine CEO koltuğuna oturma ihtimali en kuvvetli ismin şirketin mevcut Bölgesel Pazarlar Başkanı Richard Teng olduğu belirtiliyor. Sermaye piyaslarında 20 yılı aşkın bir kariyeri bulunan Teng özellikle regülasyonlar alanındaki tecrübesiyle öne çıkıyor.