Türk muhabirinin sorusu İsrail soykırımına arka çıkan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’i terletti

BIDEN İŞGALE EL UZATMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:
"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."
GAZZE KASAPLARI!
"Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail'e karşı çok büyük baskılar olduğunu" kaydeden işgalci İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını "savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını" savundu.
SOYKRIMA ARKA ÇIKAN MİLLER'İ TERLETEN SORU
Tüm bu yaşanan vahşetin gölgesinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Miller, Türk muhabirinin sorusu karşısında dona kaldı.
Teksaslı Sözcü'nün 'yerleşimci' ifadesi yerine 'işgalci' ifadesini kullanan muhabir, "Ben sizin yerleşimci ifadesi yerine Birleşmiş Milletler raporları doğrultusunda işgalci kelimesini kullanmak istiyorum. Teksaslı olduğunuzu söylemiştiniz. Batı Şeria'daki gibi, Meksikalılar ve onlara eşlik eden Meksika askerleri, sınırı geçip sizin ailenizin Teksas'taki evine girip, 'Bu ev artık bizim' deseler tepkiniz ne olurdu? Bu işgalci sorununun kalıcı çözümü nedir?" sorusunu yöneltti.
CEVAP VEREMEDİ, TAKILDI
Soru kaşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Miller, net cevap veremedi. Miller sadece, "Kalıcı çözüm bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır" diyebildi.