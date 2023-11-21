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Başkan Erdoğan Cezayir'deki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile 00.30'da Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 22:04 Güncelleme 22 Kasım 2023, 08:01
Başkan Erdoğan Cezayir’deki temaslarının ardından Türkiye’ye döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile 00.30'da Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu

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