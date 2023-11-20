Yok böyle vurgun! AK Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık ortaya çıkardı: İBB Meclisi’nde 75 dolarlık kameraları 125 bin liraya taktılar





Yine İBB yönetimi 8+1 olan yeni araçları sahaya sürdü, minibüsten dönüşen taksiler. Bu minibüsten dönüşen taksilerin iç dizaynının yapılması için 2 tane firma ile anlaştı. Bu 2 firma taksicilere bir fatura çıkardı. Minibüslerin iç dizaynını yapmak için 350 bin liralık bir fatura çıkardı. Aslında piyasada 50 bin liraya yapılabiliyor. Özellikle 2 firmaya yönlendirilerek ve buralara yaptırmak zorundasınız diyerek 350 bin liralık iç dizayn taksicilere yaptırılmıştır" diye konuştu.

'75 DOLARLIK CİHAZLARA 125 LİRA İSTİYORLAR'

İSBAK tarafından yaklaşık 1 buçuk sene önce 2 bin 500 taksinin sürücü takip ve denetleme sistemi ihalesine çıkıldı. Bu ihale bir şirket tarafından alındı. Özellikle UKOME'nin, İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Bütün ülkemizde bu yönetmelik geçerli. Bu kameraların IP tabanlı yani bilgisayar tabanlı cihazlarla, kameralarla taksilerin donatılması gerekiyor.

İSBAK'ta aslında ihaleye bu IP tabanlı sistemle çıkıyor. Fakat ihaleyi alan firma 2 bin 500 taksiye IP tabanlı değil analog kameralar takıyor. Yaklaşık 75 dolara piyasadan çok rahat bulabileceğiniz bu kameraları, o 2 bin 500 taksiye 25 bin liradan takılıyor.

8+1 yeni minibüs taksilere 53 bin 900 liradan takılıyor. Bu günlerde giden 8+1 minibüslerden de 125 bin lira istiyorlar bu 75 dolarlık cihaz için. İSBAK'ın bu ticaretten bir geliri var mı? Tabi ki yok. Sonra kurumlarımız maalesef bu şekilde batıyor" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN