Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı vesilesiyle Cezayir’e gidecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine tam gaz ediyor.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine tam gaz ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un davetine icabetle, Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısına katılmak üzere yarın Cezayir'e resmi ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Konsey Toplantısı, iki Cumhurbaşkanının riyasetinde ilgili bakanların katılımlarıyla başkent Cezayir'de icra edilecek.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle ve Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin İkinci Toplantısı vesilesiyle 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'e resmi…— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 20, 2023
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle ve Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin İkinci Toplantısı vesilesiyle 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cezayir Cumhurbaşkanının riyasetlerinde, ilgili Bakanların katılımlarıyla başkent Cezayir'de icra edilecek Konsey Toplantısı kapsamında yapılacak görüşmelerde, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Toplantı kapsamında yapılacak görüşmelerde, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.