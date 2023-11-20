MSB: Şehidimizin kanını yerde bırakmayan kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor.

Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor.



Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha… pic.twitter.com/ZpnoXUyvtj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2023

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin (32) acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğunu açıkladı. Şehidin acı haberi, Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtinde yaşayan eşi Büşra Köse'ye ve aynı ilçede oturan babası Necati ve annesi Necla Köse'ye yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehidin Bağlum'da bulunan evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin birliğinden arkadaşları ve akrabaları Köse ailesine başsağlığı diledi.