Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sezai Karakoç’un mısralarıyla Gazze’deki katliama tekrar tepki gösterdi: Tanklar saldırıyor evlere...

"GAZZE'YE 800 TON YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİK"

Başkan Erdoğan zulme uğrayanların yanında olduğunu belirterek, "Türkiye olarak sınırlarımız içinde değil, yurt dışında da zulme uğrayanların yanındayız. AFAD, Kızılay, TİKA'yla ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşuyoruz. Türkiye'nin soydaş topluluklara yönelik hassasiyeti zirveye bizim dönemimizde çıkmıştır.

İsrail'in ahlaksız ve alçak saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazze halkına da bu anlayışla sahip çıkıyoruz. Toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. İsrail, hastaneleri bombalayarak Gazzelilerin direniş azmini de kırmaya çalışıyor. Gazze'de bir vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir.

İsrail yönetimi bir atışta iki ölü diyerek hamile kadınları doğmamış bebekleriyle katletmekle övünen bir cinnet halindedir. Hastanelerle ilgili ortaya iddiaların safsata olduğu ortaya çıktı. Güya medeni dünya İsrail'in hastanelere saldırılarını sessizce seyretti." ifadelerini kullandı.