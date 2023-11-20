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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sezai Karakoç'un mısralarıyla Gazze'deki katliama tekrar tepki gösterdi: Tanklar saldırıyor evlere...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Gazze ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Batı'nın iki yüzlü tutumunu çok sert eleştirerek, "Çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı modern savaş araçlarının tamamını kullanan İsrail ve onu destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Başkan Erdoğan, Sezai Karakoç'un mısralarıyla Gazze'deki vahşete tekrar dikkat çekti. İşte Başkan'nın Kabine Toplantısı sonrası okuduğu o şiiir ve detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 20:36 Güncelleme 20 Kasım 2023, 21:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sezai Karakoç’un mısralarıyla Gazze’deki katliama tekrar tepki gösterdi: Tanklar saldırıyor evlere...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Beştepe'de saat 15.20'de başlayan toplantı 3 saat sürdü.

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliama tepki gösteren Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda da vahşeti unutmadı.

"GAZZE'YE 800 TON YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİK"
Başkan Erdoğan zulme uğrayanların yanında olduğunu belirterek, "Türkiye olarak sınırlarımız içinde değil, yurt dışında da zulme uğrayanların yanındayız. AFAD, Kızılay, TİKA'yla ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşuyoruz. Türkiye'nin soydaş topluluklara yönelik hassasiyeti zirveye bizim dönemimizde çıkmıştır.

İsrail'in ahlaksız ve alçak saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazze halkına da bu anlayışla sahip çıkıyoruz. Toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. İsrail, hastaneleri bombalayarak Gazzelilerin direniş azmini de kırmaya çalışıyor. Gazze'de bir vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir.

İsrail yönetimi bir atışta iki ölü diyerek hamile kadınları doğmamış bebekleriyle katletmekle övünen bir cinnet halindedir. Hastanelerle ilgili ortaya iddiaların safsata olduğu ortaya çıktı. Güya medeni dünya İsrail'in hastanelere saldırılarını sessizce seyretti." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'DAN KATLİAMA ŞİİRLİ TEPKİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze açıklamalarının ardından katliama Sezai Karakoç'un mısralarını okuyarak şu sözlerle tepki gösterdi:

"Üstad Sezai Karakoç'un şu mısralarında anlattığı vahşet tablosu Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşananlara tercüman olmaktadır:

Başkan Erdoğan'dan üstat Sezai Karakoç alıntısı!

Gülle kusuyor ana rahmi
Bomba parçalıyor beynini bebeğin
Tanklar saldırıyor evlere
Bir anda ev yok tank var
Uçak var gök yok utanç var
Ve kime karşı karşı bütün bunlar
Masum Müslümanlara karşı

"Gazze'de 7 Ekim tarihinden beri kelimenin tam anlamıyla bir vahşet bin yıl önceki Haçlı İşgali'nde, 80 yıl önceki İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir."

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