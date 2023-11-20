AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'ndan 31 Mart açıklaması: "Çok çalışacağız, hiç yorulmayacağız"

"ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI AK PARTİ'YE KAZANDIRACAĞIM"
Başkan Erdoğan'ın kendisini Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermek isterse bu teklifi kabul edeceğini söyleyen Hatipoğlu, "Ancak başka bir adayımız da olsa ben kendim aday olmuşum gibi gece gündüz çalışacağım. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'ye kazandıracağım." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kendisi için ne söylediğinin artık çok bir öneminin olmadığını dile getiren Hatipoğlu, "Ben önüme bakıyorum, 'Eskişehir' diyorum. Bundan sonra Eskişehir harici ağzımdan hiçbir şey duyamayacaksınız." diye konuştu.
Eskişehir İYİ Parti Teşkilatında kendisiyle yola devam etmek isteyen birçok arkadaşının bulunduğunu belirten Hatipoğlu, "Bunların sayısı 500'ün üzerinde. Ben ayrılmadan önce, ayrıldıktan sonra ve bundan sonraki süreçte de ayrılıp benim yol yürüdüğüm yerde yol yürümek istiyorlar. Bunlarla da ilgili önümüzdeki günlerde AK Parti'mize katılımlar olacak." dedi.
Hatipoğlu, "Genel seçimlerde size oy veren bir kitle vardı. O kitleye nasıl seslenmek istersiniz?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:
"O kitleyle de şöyle bir iletişimimiz var, çok enteresan. Aslında çoğu da bu durumdan çok memnun çünkü şunları söylüyorlar, diyorlar ki: 'Siz, hizmet etmek istiyorsunuz. Orada o imkanı bulamadınız. AK Parti'de, hükümette Eskişehir'e hizmet etmek isteyen biri olarak daha büyük imkanlar bulacaksınız.' diyorlar. 90 bin oy aldım. Bu 90 bin oyun Eskişehir'in içindekiler bilmez, bir kısmı da herhalde Nebi Hatipoğlu'nun kendi oyunudur. Bu arkadaşlar AK Parti'den de olsun, MHP'den de olsun, diğer partilerden de olsun bizi sevdikleri, saydıkları için oy veren insanlar da var. Bunların sayısının 40 binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz."
Toplantıda AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel ve İl Başkanı Süleyman Reyhan da Hatipoğlu'na 'Hoş geldiniz' diyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Reyhan tarafından Hatipoğlu'na günün anısına "Bir liderin doğuşu Recep Tayyip Erdoğan" kitabı hediye edildi.