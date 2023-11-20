AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'ndan 31 Mart açıklaması: "Çok çalışacağız, hiç yorulmayacağız"

AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, İYİ Partiden istifa ederek AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Maddi manevi hiçbir beklenti olmadan, Türkiye Yüzyılı'na inandığım için, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt içi, yurt dışı politikalarına inandığım için AK Parti'ye geçtim. Milli duruştan, yüzde yüz millilikten dolayı geçtim." dedi. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatipoğlu, gazetecilere, 2024 yerel seçimlerinin yaklaştığını ve bu seçimle ilgili herkesin kendisini motive etmesini istediğini söyledi.

Eskişehir'in beceriksiz ve sadece bahane üreten bir yönetimin altında günden güne eridiğini belirten Hatipoğlu, şunları dile getirdi: "Kendimizi doğru anlatıp vatandaşlarımızın gönlüne girip bu seçimi almak, Eskişehir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak boynumuzun borcu olmalıdır. Geçenlerde yeni seçilen CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ne diyor? 'Elimizdeki üç büyükşehir belediyesinde oylarda gerileme var.' diyor. Bu belediyelerden birincisi Eskişehir. Allah'a şükürler olsun, vatandaşlarımız da 'Artık bunlara yeter.' diyor. Çok çalışacağız, hiç yorulmayacağız. Eskişehir'i bir AK Parti belediyesi yapacağız." İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisinin AK Parti'ye geçmesini "siyasi dolandırıcılık" olarak nitelendirmesiyle ilgili düşüncesinin sorulması üzerine Hatipoğlu, "Ben hep şöyle düşünürüm. Bir işe girerken değil çıkarken insanın kalitesi belli olur. Onun için ben İYİ Parti defterini kapattım. İYİ Partiyle ilgili bundan sonra ağzımdan üzerimize bir iftira atılmadığı sürece kötü bir şey duyamazsınız. Söylemek de istemiyorum. Ben o defteri kapattım." ifadelerini kullandı.