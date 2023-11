Ruhsatta yasal düzenleme yolda! Yerel seçimlerden önce Meclis’e gelebilir! Taksi, minibüs ve otobüs esnafına müjde

RUHSATIN HANGİ KOŞULLARDA VERİLECEĞİNİ BELEDİYELER BELİRLİYOR Özel halk otobüsleri, minibüsler, taksiler işletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında ancak belediyelerin yönetim ve denetimine bağlı olarak toplu taşıma hizmeti sunuyor. Toplu taşıma esnafı, ticari plaka almak için her il ve ilçe belediyesinin toplu taşıma müdürlüklerine müracaat ediliyor.

HER YIL YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTITILIYOR

Kimi belediye 49, kimi 1 yıllığına ruhsat veriyor. Her ay ya da yıllık olacak şekilde toplu taşıma esnafından ruhsat bedelini alıyor. Bu bedel, her yıl yeniden değerleme oranında da artırılıyor. Belediye bir yıl sonra kanuna, yönetmeliğe, emir ve talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle esnafın ruhsatını geri alabiliyor ya da yenilemeyebiliyor. Bu durumda, toplu taşıma esnafı hiçbir hak iddia edemiyor. Yatırım yapmak isteyen de önünü göremiyor.