Ruhsatta yasal düzenleme yolda! Yerel seçimlerden önce Meclis’e gelebilir! Taksi, minibüs ve otobüs esnafına müjde

RUHSATIN HANGİ KOŞULLARDA VERİLECEĞİNİ BELEDİYELER BELİRLİYOR

Özel halk otobüsleri, minibüsler, taksiler işletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında ancak belediyelerin yönetim ve denetimine bağlı olarak toplu taşıma hizmeti sunuyor. Toplu taşıma esnafı, ticari plaka almak için her il ve ilçe belediyesinin toplu taşıma müdürlüklerine müracaat ediliyor.

Belediye, sınırları ve mücavir alan içerisinde toplu taşıma hizmeti veren esnafın hat güzergahını belirleyip, ruhsat veriyor. Belediyeler çıkardıkları yönetmeliklerle ruhsatların nasıl ve hangi koşullarda verileceğini belirliyor.