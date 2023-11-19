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SON DAKİKA I Bakan Koca açıkladı: Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Mısır'a getirildi

Terör devleti İsrail'in katliamlarını gerçekleştirdiği Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan son açıklamada 87 Türkiye ve KKTC vatandaşının Mısır'a ulaştığı bildirildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını belirterek, hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesinin planlandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 22:57 Güncelleme 20 Kasım 2023, 01:07
SON DAKİKA I Bakan Koca açıkladı: Gazze’den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Mısır’a getirildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişinin Mısır'a ulaştığını aktardı.

"61 Gazzeli hastanın daha Mısır'a geçişi sağlandı"

Keçeli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı." ifadesini kullandı. Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceğini aktaran Keçeli, yarın hava yoluyla Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Keçeli, ilgili kurumlarla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin ise tedavi amacıyla yarın Türkiye'ye getirilmesinin planladığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazze'den Mısır'a getirilen hastalara ilişkin paylaşımda bulundu. 61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin bu akşam sağlandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Geceyi El-Ariş'te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir."

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