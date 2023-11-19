Balıkesir’de deprem son dakika! Az önce nerede deprem oldu? Manisa, İzmir, Edremit... AFAD son depremler listesi

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 22.44 sıralarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 22.44 sıralarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.11.19 22:44:13 39.3745 28.2608 7.8 -.- 4.0 3.8 DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 21:39:19 38.0985 36.2053 5.0 -.- 3.4 3.2 AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.19 21:37:32 37.2347 36.9700 5.3 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.19 21:34:56 37.6995 28.9902 8.8 -.- 1.8 -.- BASKARCI-(DENIZLI) İlksel
2023.11.19 20:18:53 37.7582 26.0868 5.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 19:47:18 39.3568 28.2913 6.2 -.- 1.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 18:44:05 37.0793 28.9192 7.6 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.19 18:13:56 38.0078 36.4685 5.5 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 18:02:10 37.8473 37.7707 8.6 -.- 2.4 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.19 17:16:42 37.7010 26.0598 3.1 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 16:26:16 40.6870 34.1207 6.9 -.- 2.2 -.- DEMIRCILER-BAYAT (CORUM) İlksel
2023.11.19 16:17:15 39.7985 41.8072 9.5 -.- 2.5 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2023.11.19 15:52:18 36.7247 36.2877 5.1 -.- 1.5 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.11.19 14:34:28 38.0940 37.3835 8.8 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 14:29:42 37.4368 37.0148 11.8 -.- 1.7 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 11:16:49 36.8817 40.6888 5.2 -.- 3.2 3.2 SURIYE İlksel
2023.11.19 10:56:51 37.8200 36.6142 13.8 -.- 1.6 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 10:40:56 36.6493 36.1152 5.1 -.- 2.1 -.- ISKENDERUN (HATAY) İlksel
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.