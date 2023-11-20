İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! Acı haber geldi...

Gemi mürettebatı itfaiye tarafından kurtarılmıştır.



Zonguldak Karadeniz Ereğli'de batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizcimizin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını sürdürdü, gece boyunca da karadan çalışmalarımız devam edecek.



Olumsuz hava şartlarına rağmen arama… pic.twitter.com/JU8OZyWQx9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 20, 2023



BAKAN YERLİKAYA: GECE BOYUNCA DA KARADAN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizci için gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmalarının gece de karadan sürdürüleceğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizciyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını sürdürdü, gece boyunca da karadan çalışmalarımız devam edecek. Olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekiplerimizin her birine teşekkür ediyorum. Allah, tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

"Havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor"

Batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebat ile ilgili arama kurtarma ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine sabah erken saatlerde başlamıştır. 797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, 2 uçak, bir helikopter devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor.

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batmanda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum.

"57 OKULUMUZUN ÇATISI UÇTU"

Turuncu uyarı verilen illerden sadece 16'sında 2009 ihbar yapıldı. Bu ihbarlara ulaşan bütün turuncu uyarı yapılan illerdeki görevli sayımız 7 bin 52 bunun 323'ü AFAD personeli olmak üzere tüm illerde valiliklerin koordinasyonunda gayretler gösterildi. Maalesef 57 okulumuzun çatısı uçtu. Bunlarla ilgili ve diğer harcamalarla ilgili ilk etapta AFAD'dan 50 milyon lira kaynak gönderdik.

43 işyeri ve evin çatısının uçtuğu bilgisi var. Zarar tespitleri yapılmaya başlandı. Su baskınlarından etkilenen evler, işyerleri ile ilgili zarar tespitleri ile ilgili valimiz talimatı ile defterdarlık yine ekili dikili araziler ve ahırlarla ilgili yani hayvan mevcudumuzla ilgili gelen ihbarlarla ilgili zarar tespitlerimiz yapılıyor. Yarın akşama kadar bu zarar tespitleri bitirir, kesin hale getirir en geç cuma, cumartesi günü bu ödemeleri yani destek ödemelerini de AFAD olarak vatandaşlarımıza yapıyor olacağız.

SELE KAPILAN ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkisinde sel sularına kapılan 34 ENA 613 plakalı araçtan camı kırarak çıkan İlyas Coşkun, jandarma ekiplerince kurtarıldı.