İsimler farklı katliamlar aynı! İşte ABD’nin barış ve özgürlük adı altında yaptığı katliamlar

Biden, "Kendinizi savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmanızı sağlayacağız. Ayrıca Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğini ve onlara sadece acı getirdiğini de unutmamalıyız." diyerek, ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi.
İSİMLER FARKLI KATLİAMLAR AYNI
Her fırsatta barış ve özgürlük adı altında girdiği yerde katliamlara neden olan ABD soykırıma verdiği destek nedeniyle kanlı tarihine bir yeni kara leke daha eklemiş oldu.
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RICHARD NIXON VİETNAM KATLİAMI ( 1.8 MİLYON İNSAN ÖLDÜ)
Batılı sömürgeci güçler, tarih boyunca bir çok toprakta olduğu gibi Vietnam'da da 'en ucuz yol' ile halkı katlederek onların sahip oldukları kaynakları zorla gasp etti.
Uzun yıllar Çin hakimiyetinde kalan ancak 17'inci yüzyılda bağımsızlığına kavuşan Vietnam, Batılı güçler özellikle de Fransa tarafından sömürüldü. Fransa, Vietnam'ın doğal kaynaklarını işleyerek Batı'ya taşıdı. Fransa, yerli halktan gaspederek aldığı topraklardan elde ettiği pirinci Japonya ve Çin'e ihraç etti.
1945 yılında Ho Chi Minh başkanlığında Vietnam Demokratik Cumhuriyeti ilan edildi. ancak bu bağımsızlık uzun yıllar sürmedi.
ABD artık Vietnam'a girdi 'Kumar oynamaya değer'
Böylece Güney ve Kuzey olmak üzere Vietnam ikiye bölündü. Kuzey Vietnam, Çin ve Rusya ile müttefik olup komünist diktatörlük olurken, Güney Vietnam, ABD'nin müttefiki kapitalist diktatörlük haline geldi.
1950 yılında New York Time gazetesi, Vietnam'ın da içinde bulunduğu bölgeyi 'üzerinde kumar oynamaya değer' şeklinde tanımlayarak ABD'nin amaç ve çıkarlarını gözler önüne serdi.
DİEM ELİYLE İŞGALE YÜRÜDÜ
1955 yılına gelindiğinde ABD müttefiki Vietnam'ı işgal etti. ABD'nin, Fransa'yi desteklediği süre zarfında kendine zemin hazırladığı ortaya çıktı.
ABD bölgede bulunduğu süre zarfından diğer büyük bir güç olan Çin tehdidine karşı Japonya'yı güçlendirirken, bir yandan da Kuzey Vietnam'da Ngo Dinh Diem'ı destekleyerek yeni bir düzen kurdu.
ABD ve İngiltere'nin desteğini alan Fransa sözde Japonları bölgeden temizlemek amacıyla 1945'de Vietnam'a girdi. Vietnam halkı, bu müdahaleye karşı hem Batılı güçlerle hem de Japonlarla mücadele etti. Aslında Batının barış istemeye mecbur kaldığı zaferle sonuçlanan büyük mücadele masada hüsranla bitti. 'Zamanın tasarlanmış en berbat antlaşması' diye nitelendirilen Cenevre Antlaşması'yla bölgede artık Fransız değil ABD'li güçler yerini aldı.
Diem döneminde baskılar halkı Ulusal Kurtuluş Cephesi adlı bir oluşuma itti. Bunu bahane eden ABD sözde dünyanın menfaati için askerlerini bölgeye gönderdi. Diem, ABD'li işgalcilerle birlikte kendi halkından 160 bin kişiyi katletti, 7000 bin kişiyi de sakat bıraktı. Halk için kurulan küçük köyler, birer hapishaneye dönüştürüldü. Diem 1963'te öldürüldü.
DÜNYA SAVAŞI'NIN 3 KATI
'Rolling Thunder' operasyonuyla halkın direncini kırmak adına tarım arazileirni hedef alan ABD'nin 1965 yılında bölgede 6 bin 604 askeri konuşlandırdı. 'Rolling Thunder' operasyonunda gerçekleştirdiği bombardırmanlarda 643 bin ton bomba kullandı. Hava saldırılarında yıpratma savaşına uygun olarak köylüleri tehdit eden propaganda içerikli broşürler halka havadan atılmıştı.
3 milyondan fazla insanın acımasızca ölümüne sebep olan bu işgal, kullanılan kimyasallarla bir soykırıma dönüştü. Bombardıman sırasında ABD, okul, hastane farketmeksizin her noktayı hedef aldı.
Olayın tanıkları, "Bir kilomtre öteden gelen B-52 patlamalarının ses dalgaları kulak zarlarını yırtıyor ve ormanda yaşayanları sağır ediyordu. Bir kilometre öteden ok dalgaları kurbanları hissiz bırakıyordu" şeklinde anlatıyor.