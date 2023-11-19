İsimler farklı katliamlar aynı! İşte ABD’nin barış ve özgürlük adı altında yaptığı katliamlar

Biden, "Kendinizi savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmanızı sağlayacağız. Ayrıca Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğini ve onlara sadece acı getirdiğini de unutmamalıyız." diyerek, ABD 'nin İsrail 'e desteğini yineledi.

İSİMLER FARKLI KATLİAMLAR AYNI Her fırsatta barış ve özgürlük adı altında girdiği yerde katliamlara neden olan ABD soykırıma verdiği destek nedeniyle kanlı tarihine bir yeni kara leke daha eklemiş oldu. z





RICHARD NIXON VİETNAM KATLİAMI ( 1.8 MİLYON İNSAN ÖLDÜ)

Batılı sömürgeci güçler, tarih boyunca bir çok toprakta olduğu gibi Vietnam'da da 'en ucuz yol' ile halkı katlederek onların sahip oldukları kaynakları zorla gasp etti.

Uzun yıllar Çin hakimiyetinde kalan ancak 17'inci yüzyılda bağımsızlığına kavuşan Vietnam, Batılı güçler özellikle de Fransa tarafından sömürüldü. Fransa, Vietnam'ın doğal kaynaklarını işleyerek Batı'ya taşıdı. Fransa, yerli halktan gaspederek aldığı topraklardan elde ettiği pirinci Japonya ve Çin'e ihraç etti.

1945 yılında Ho Chi Minh başkanlığında Vietnam Demokratik Cumhuriyeti ilan edildi. ancak bu bağımsızlık uzun yıllar sürmedi.

ABD artık Vietnam'a girdi 'Kumar oynamaya değer'

Böylece Güney ve Kuzey olmak üzere Vietnam ikiye bölündü. Kuzey Vietnam, Çin ve Rusya ile müttefik olup komünist diktatörlük olurken, Güney Vietnam, ABD'nin müttefiki kapitalist diktatörlük haline geldi.

1950 yılında New York Time gazetesi, Vietnam'ın da içinde bulunduğu bölgeyi 'üzerinde kumar oynamaya değer' şeklinde tanımlayarak ABD'nin amaç ve çıkarlarını gözler önüne serdi.