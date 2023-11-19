İzmirli hizmet bekliyor CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer paraları konserlere harcıyor! Aynı firmaya adrese teslim ihale

USULSÜZLÜKLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ 14 milyon 400 bin lira yaklaşık maliyet belirleyen belediye, davet ettiği şirketle yaptığı pazarlık sonucu organizasyonu 12 milyona ihale etti. Master Haber sitesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Festival Yayın Yapım firmasına çıkarttığı 12 milyonluk fatura ile ortaya çıkan vurgun, Tunç Soyer 'in usulsüzlüklerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

AYNI FİRMAYA ADRESE TESLİM İHALE

Sabah'ta yer alan habere göre; Soyer döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 18'inci ihalesini kazanan firmanın çok sayıda organizasyonda imzası bulunuyor. Belediyenin geçtiğimiz günlerde yaptığı Kıraç konser organizasyonunu da aynı firmaya ihale ettiği ortaya çıktı. Kıraç'ın konserde aldığı para ise 1 milyon lira oldu.

İzmir'de belediyenin milli bayramlarda ve kutlamalarda aynı firma ile sanatçılar üzerinden milyonları peşkeş çekmesi dışında vatandaşa ise bir hizmeti söz konusu değil.