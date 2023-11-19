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İzmirli hizmet bekliyor CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer paraları konserlere harcıyor! Aynı firmaya adrese teslim ihale

Göreve geldikleri günden bu yana vatandaşın yüzünü güldüremeyen CHP’li belediyelerin hizmet yerne konser organizasyonları için milyonlarca lira harcaması yine gündemde. Tarkan konserine 23 milyon TL, Gülşen konserine 10 milyon TL, Sertab Erener konserine 8 milyon TL harcayan belediyenin son olarak da Kenan Doğulu konseri için 12 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. İşin ilginç yanı ise konser ihalelesinin hep aynı firmaya verilmesinde yatıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 08:51 Güncelleme 19 Kasım 2023, 09:03
İzmirli hizmet bekliyor CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer paraları konserlere harcıyor! Aynı firmaya adrese teslim ihale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbulluya hizmet üretilmesi amacıyla hükümet tarafından gönderilen bütçeyi hizmet üretmek yerine konsere harcamaya devam ediyor.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kutlamaları kapsamında belediye Kenan Doğulu konseri için 'teknik organizasyonun karşılanması kiralama ve kurulum' başlığıyla ihale duyurusu yaptı.

İzmirli hizmet bekliyor CHPli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer paraları konserlere harcıyor! Gülşen’e ödediği ücret dudak uçuklattı!

Hizmet alımı usulüne göre yapılan ihaleye Festival Yayın Yapım isimli firma davet edildi.

USULSÜZLÜKLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
14 milyon 400 bin lira yaklaşık maliyet belirleyen belediye, davet ettiği şirketle yaptığı pazarlık sonucu organizasyonu 12 milyona ihale etti. Master Haber sitesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Festival Yayın Yapım firmasına çıkarttığı 12 milyonluk fatura ile ortaya çıkan vurgun, Tunç Soyer'in usulsüzlüklerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

AYNI FİRMAYA ADRESE TESLİM İHALE
Sabah'ta yer alan habere göre; Soyer döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 18'inci ihalesini kazanan firmanın çok sayıda organizasyonda imzası bulunuyor. Belediyenin geçtiğimiz günlerde yaptığı Kıraç konser organizasyonunu da aynı firmaya ihale ettiği ortaya çıktı. Kıraç'ın konserde aldığı para ise 1 milyon lira oldu.

İzmir'de belediyenin milli bayramlarda ve kutlamalarda aynı firma ile sanatçılar üzerinden milyonları peşkeş çekmesi dışında vatandaşa ise bir hizmeti söz konusu değil.

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