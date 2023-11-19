AK Parti’den yeni torba yasa! Deprem bölgesindeki fahiş fiyatçı uyanıklar şimdi yandı! 3 kat daha fazla ceza geliyor

AK Parti, yeni bir torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte üç önemli düzenleme yer alacak. Yılbaşından önce yasalaştırılacak düzenlemeyle, deprem bölgesinde hiçbir gerekçe olmamasına karşın gıdadan inşaat malzemesine kadar her alanda fahiş fiyat artışları yapanlara üç kat fazla ceza uygulanacak.





KATMERLİ CEZA

Deprem bölgesindeki illerde, inşaat malzemeleri başta olmak üzere birçok üründe diğer illere nazaran daha fazla fiyat artışı uygulandığı gündeme gelmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Deprem ve sonrasında zaten evlerini kaybeden, büyük acılar yaşayan vatandaşın bir de fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşması üzerine AK Parti harekete geçti.