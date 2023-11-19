SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti’den yeni torba yasa! Deprem bölgesindeki fahiş fiyatçı uyanıklar şimdi yandı! 3 kat daha fazla ceza geliyor

AK Parti fahiş fiyat artışı yapanların peşini bırakmıyor. Hazırlanan yeni torba yasaya göre deprem bölgesinde hiçbir gerekçe olmadan her alanda fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara 3 kat daha fazla ceza ödenecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 10:35 Güncelleme 19 Kasım 2023, 10:50
AK Parti’den yeni torba yasa! Deprem bölgesindeki fahiş fiyatçı uyanıklar şimdi yandı! 3 kat daha fazla ceza geliyor

AK Parti, yeni bir torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte üç önemli düzenleme yer alacak. Yılbaşından önce yasalaştırılacak düzenlemeyle, deprem bölgesinde hiçbir gerekçe olmamasına karşın gıdadan inşaat malzemesine kadar her alanda fahiş fiyat artışları yapanlara üç kat fazla ceza uygulanacak.



KATMERLİ CEZA
Deprem bölgesindeki illerde, inşaat malzemeleri başta olmak üzere birçok üründe diğer illere nazaran daha fazla fiyat artışı uygulandığı gündeme gelmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Deprem ve sonrasında zaten evlerini kaybeden, büyük acılar yaşayan vatandaşın bir de fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşması üzerine AK Parti harekete geçti.

Torba yasa teklifine eklenen bir madde kapsamında 11 ilde gıdadan kiraya, inşaat malzemelerinden hammaddeye kadar her alanda fahiş fiyat artışına diğer illerde uygulananın üç katı ceza verilecek. Halen fahiş fiyat uygulayanlara her bir aykırılık için 10 ila 100 bin lira arasında ceza veriliyor. Bir takvim yılı içinde fahiş artış tekrarlanırsa cezalar da katlanıyor. Deprem bölgesinde bu cezalar üç kat artmış olacak.



DİJİTAL VERGİ DAİRESİ
Maliye Bakanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi uygulamasının kapsamı genişletilecek. Vergi dairelerine gitmeden birçok işlemin dijital ortamda yapılması sağlanacak. Beyanname, bildirim, dilekçe gibi belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin işlemlerin sonuçlarının elektronik ortamda sunulmasına ilişkin bazı düzenlemeler teklifte yer alacak.



ÇEKTE ERTELEME
Türk Ticaret Kanunu'nda "çekin görüldüğünde ödeneceği, buna aykırı herhangi bir kaydın yazılmamış hükmünde olacağı" yönünde düzenleme yapılmıştı. Çek Kanunu ise çekin görüldüğünde ödeneceği düzenlemesine istisna getirmişti. TBMM'den geçen düzenlemeyle 31 Aralık 2023 tarihine kadar bir istisna getirilip üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olması sağlandı.

Yeni torba yasa teklifinde de bu yönde yeni bir süre uzatımı yer alacak. Çekin keşide tarihinden önce ödenmek üzere muhatap bankaya ibrazının geçersiz kabul edilme süresi 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılacak. 2 yıllık ek süre içinde piyasaların yeni sisteme sorunsuz bir şekilde geçmesine ilişkin gerekli önlemler alınacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
İYİ Parti’de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Kavgalar, istifalar, dedikodular... Amaç belli Akşener’i zorla masaya oturtmak
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler: Esir takası iddiasına Hamas’tan cevap
SON DAKİKA