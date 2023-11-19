Başkan Erdoğan net konuştu: "Netanyahu gidicidir, kurtuluyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilere ziyareti değerlendirdi: - İnşallah İsrail de tüm dünya Yahudileri de Netanyahu'dan kurtulacak. Şu anda kendi ülkesinde halkın yüzde 60-70'i karşısında. - Hem ülkesine hem dünyaya ciddi fatura ödetiyor. Şu anda herkes onu silahla besliyor, parayla besliyor ama bu durum onu destekleyen ülkelere bir bedel ödetiyor. - Yeter ki biz güçlü olalım. Biz güçlü oldukça bu durum çok farklı bir şekilde Allah'ın izniyle gelişir. - İsrail yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi 'nde yargılanması için birçok delil mevcut. - İsrail'in işlediği savaş suçlarını bir Müslüman ülke işlemiş olsaydı, uluslararası yargı yolu için özel bir çabaya gerek dahi kalmaz, süreç resen başlatılırdı.





- İsrail'in işlediği suçların peşini herkes bıraksa da biz bırakmayacağız. Şu an itibarıyla bini aşkın avukat UCM'ye bu savaş suçlarının sorgulanmasına yönelik, başvuru yaptı. Bu başvurular devam ediyor.

- Biz Türkiye olarak çağrı yapıyoruz. Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir.

- Biz bunun takipçisi olacağız. Tüm dünya kamuoyuna da bunun peşini bırakmama çağrısı yapıyorum.

- Gazze için atılacak en doğru adım, bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır ve önceliğimiz ateşkesle birlikte kalıcı barışı tesis etmek olacak.

- Gazze halkının yaşam koşullarını iyileştirmek, umutlarını yeşertmek için elimizden geleni yapacağız...



Başkan Erdoğan, "Netanyahu gidicidir, kurtuluyoruz. İsrail de kurtulacak ondan, tüm dünya Yahudileri de kurtulacak. Şu anda kendi ülkesinde halkın yüzde 60- 70'i karşısında" dedi...