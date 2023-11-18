Emine Erdoğan’dan ’’Gazze için ortak çağrı’’ paylaşımı

Sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşım yapan Emine Erdoğan, Gazze'de yaşanan dramın uluslararası hukukun ve küresel değerlerin iflasına razı gelmeyen herkesin meselesi olduğunu vurguladı.

Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi" vesilesiyle İstanbul'da birleştirdik.



Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye… pic.twitter.com/XDO50f0ior — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 17, 2023