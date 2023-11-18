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Emine Erdoğan'dan ''Gazze için ortak çağrı'' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze için yaptıkları ortak çağrıya ilişkin, "İstanbul'dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır.'' paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 22:27 Güncelleme 18 Kasım 2023, 22:28
Emine Erdoğan’dan ’’Gazze için ortak çağrı’’ paylaşımı

Sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşım yapan Emine Erdoğan, Gazze'de yaşanan dramın uluslararası hukukun ve küresel değerlerin iflasına razı gelmeyen herkesin meselesi olduğunu vurguladı.

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