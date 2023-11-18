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SON DAKİKA I Dışişleri Bakanlığı'ndan katil İsrail ordusunun okul saldırısına kınama: Kasıtlı, insafsız biçimde hedef alındı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Al-Fakhoora okuluna yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Konu hakkında yazılı açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 01:41 Güncelleme 19 Kasım 2023, 02:47
SON DAKİKA I Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail ordusunun okul saldırısına kınama: Kasıtlı, insafsız biçimde hedef alındı

Soykırımcı İsrail ordusunun El-Fahura Okulu'na düzenlemiş olduğu alçak saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de Birleşmiş Milletler tarafından işletilen Al-Fakhoora okuluna 18 Kasım günü yaptığı ve onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail'in bu saldırısı, Gazze'de doğrudan sivil halkı ve özellikle çocukları kasıtlı ve insafsız biçimde hedef aldığının bir başka kanıtıdır. Gazze'de, son beş haftada İsrail'in ellerinde hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısı insanlık için bir utanç kaynağıdır.

İsrail'in, işlediği bu ağır suçlarla hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almasına uluslararası toplum daha fazla göz yummamalıdır. İnsanlık tarihine şimdiden kara bir leke olarak geçen bu katliamların sorumluları, yarattıkları bu tarifsiz acının hesabını yargı önünde mutlaka vereceklerdir. Gazze'de derhal koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi şarttır. Uluslararası camianın vicdan sahibi her üyesini bu doğrultuda gereken adımları atmaya çağırıyoruz" denildi.

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