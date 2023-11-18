Önce Başkan Erdoğan masada sonra Milliler Almanya’yı sahada yerden yere vurdu! Sosyal medya yıkıldı

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, Ferdi Kadıoğlu ve genç oyuncu Kenan Yıldız'ın attığı harika goller ile soyunma odasına 2-1 üstün gitti. Milliler, 71'nci dakikada Yusuf Sarı'nın attığı öne geçti. Böylece A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Almanya'yı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ALMANYA ÇIKARMASI
Öte yanadan geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'ın Almanya'da dünyanın gözü önünde soykırıma arka çıkan olaf Scholz'a ayar üstüne ayar vermesinin yakınları sürmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan,"Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan, Eurofighter savaş uçaklarına ilişkin ise "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim." açıklamasında bulunmuştu.
GOOD EVENING, GOOD NIGHT
Gazetecilerin soruları bittikten sonra kulaklığını çıkaran Erdoğan, toplantı sonunda "Good evening, good night" diyerek veda etmişti.
SOSYAL MEDYA YIKILDI: ÖNCE MASADA SONRA SAHADA
Tüm bu yaşananların ardından Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan karşılaşmada Millilerimiz ve taraftarlar müthiş bir performansı herkesi mest ederken, karşılaşma sonrası sosyal medya yıkıldı.
İşte o yorumlardan bazıları:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından, "Almanya'yı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımımızı kutluyoruz!" Tebrikler #Bizimçocuklar. Masada ve sahada imza atmaya devam!" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Good evening, good night!" notunu düştü.
AK Gençlik İstanbul hesabından da, "Hem masada, Hem sahada. Tebrikler #BizimÇocuklar" paylaşımında bulundu.
AK Gençlik ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Good Night, Good Evening, Germany."
"One Minute" ten sonra, "good evening, good night" da tamam"
"Dün masada bügün sahada.! Tebrikler Milli gururumuz. Good evening, good night Almanya-Türkiye"