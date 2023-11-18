Önce Başkan Erdoğan masada sonra Milliler Almanya’yı sahada yerden yere vurdu! Sosyal medya yıkıldı





BAŞKAN ERDOĞAN'IN ALMANYA ÇIKARMASI

Öte yanadan geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'ın Almanya'da dünyanın gözü önünde soykırıma arka çıkan olaf Scholz'a ayar üstüne ayar vermesinin yakınları sürmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan,"Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır" ifadelerini kullanmıştı.



Başkan Erdoğan, Eurofighter savaş uçaklarına ilişkin ise "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim." açıklamasında bulunmuştu.