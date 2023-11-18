Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El-Cezire kanalında Gazze’ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan son gelişmeler, ABD başta olmak üzere Batı'nın aldığı ikiyüzlü ve insani olmayan tavır ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu, gündemi değerlendirdi.





El-Cezire kanalına konuşan Bakan Fidan, "Gazze'de şu an güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanarak bu problemi çözmek için çalışmalı." dedi.



İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Savaştan önce bölgede bir normalleşme havası vardı. 7 Ekim'den sonra görüldü ki, Filistin davasında değişen bir şey yok.

"GAZZE'DE ŞU AN KUŞATMA VAR"

Gazze'de şu an güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanarak bu problemi çözmek için çalışmalı.

Savaştan önce bölgede bir normalleşme havası vardı. 7 Ekim'den sonra görüldü ki, Filistin davasında değişen bir şey yok.

Mısır yardımları ulaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama çeşitli hassasiyetler söz konusu. İsrail ile koordine etmesi gereken konular da var.

Bizim hedefimiz İsrail'e karşı bu sefer kolektif olarak hareket etmek. Önemli olan diğer ülkelerle hep beraber karar alıp, hep beraber baskı yapmak.