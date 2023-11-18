Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor

Türkiye'nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazze li kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor. Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz. Niyetimiz halis olduğu için ortaya koyduğumuz tezlerin haklılığına itibar da o derecede artıyor.…





Niyetleri halis olduğu için ortaya koydukları tezlerin haklılığına itibarın da o derece arttığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

''İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi'nde de yine bu itibarın sonuçlarını gördük. Zirvenin sonuç bildirgesini bizim önerilerimiz ve tezlerimiz şekillendirdi. Bunu son derece kıymetli buluyorum. Artık hemen hemen her konuda Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Biz de milletimizden aldığımız güçle Türkiye'nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz. Bizim sesimizin gür olmasının temel dayanağı, arkamızda dimdik duran milletimizin güveni ve sarsılmaz desteğidir."