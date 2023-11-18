Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor. Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz." paylaşımında bulundu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Filistin davasına yaklaşımına ilişkin paylaşım yaptı.
Türkiye'nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 18, 2023
Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz. Niyetimiz halis olduğu için ortaya koyduğumuz tezlerin haklılığına itibar da o derecede artıyor.…
Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor. Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.