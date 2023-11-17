Togg için kritik tarih! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı: Avrupa yollarında göreceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brüksel temasları kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek yerli araç Togg'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOGG 2025'TE AVRUPA YOLLARINDA OLACAK Ön siparişi verilen 20 bin Togg 'un yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, "2024 sonu itibarıyla Togg artık Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilme noktasına gelmiş olacak ve 2025'te Avrupa yollarında her geçen gün artan sayıda Togg göreceğiz." dedi.

Bakan Kacır, Togg'un doğuştan akıllı ve elektrikli bir otomobil olarak tasarlandığını anımsatarak, "Aslında Togg başlı başına Türkiye'nin yeşil dönüşümünün ve karbon nötr vizyonunun en somut örneklerinden birisidir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NOKTASINDA YENİ YATIRIM HABERLERİ GELECEK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, elektrikli araçlar konusunda çok sayıda uluslararası firma ile görüştüklerini kaydederek, Türkiye'de günden güne bu alanda yeni yatırım haberlerinin alınacağını anlattı.