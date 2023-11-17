MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Ara, bul, yok et!" vurgusu yapıldı.
DEMİR YUMRUK PKK'LILARIN TEPESİNE İNMEYE DEVAM EDİYOR
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Ara, bul, yok et!" parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"