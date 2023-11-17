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MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 09:26 Güncelleme 17 Kasım 2023, 09:37
MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Ara, bul, yok et!" vurgusu yapıldı.

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Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Ara, bul, yok et!" parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

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