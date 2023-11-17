İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan MERCEK-4 operasyonu açıklaması: 891 silah ele geçirildi 127 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde son günde düzenlenen ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen MERCEK-4 operasyonlarında 891 silahın ele geçirildiğini bin 127 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

7️⃣3️⃣ İlde Son 3 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-4 Operasyonlarında;

6️⃣9️⃣7️⃣ Ruhsatsız tabanca,

2️⃣5️⃣ Uzun namlulu tüfek,

5️⃣4️⃣ Kurusıkı tabanca

1️⃣1️⃣5️⃣ Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam

8️⃣9️⃣1️⃣ Silah ele geçirildi.… pic.twitter.com/8xOkq0Kucx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2023

İşte Ali Yerlikaya'nın açıklaması:









7️⃣3️⃣ İlde Son 3 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-4 Operasyonlarında;

6️⃣9️⃣7️⃣ Ruhsatsız tabanca,

2️⃣5️⃣ Uzun namlulu tüfek,

5️⃣4️⃣ Kurusıkı tabanca

1️⃣1️⃣5️⃣ Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam

8️⃣9️⃣1️⃣ Silah ele geçirildi.

1️⃣1️⃣2️⃣7️⃣ Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı. ❗️

HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN VE ONLARA SİLAH TEMİN EDENLERİN PEŞİNDEYİZ. ONLARI ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ❗️

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Manisa, Tokat, Balıkesir, Kayseri, Kahramanmaraş, Trabzon, Aydın, Elazığ, Çorum, Şırnak, Batman, Bingöl, Malatya, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Edirne, Muğla, Niğde, Adıyaman, Denizli, Erzurum, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Rize, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Giresun, Karabük, Nevşehir, Sivas, Bitlis, Burdur, Kütahya, Aksaray, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Van, Yalova, Yozgat, Bilecik, Çankırı, Hakkari, Isparta, Kilis ve Siirt'te yapılan MERCEK-4 operasyonlarında 8️⃣9️⃣1️⃣ ruhsatsız silah yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

❌#İstanbul'da 1️⃣3️⃣6️⃣ tabanca 5️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1️⃣9️⃣5️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Adana'da 5️⃣8️⃣ tabanca ele geçirildi. 7️⃣0️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#İzmir'de 3️⃣7️⃣ tabanca ele geçirildi. 4️⃣5️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Antalya'da 3️⃣4️⃣ tabanca, 1️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi.7️⃣0️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Ankara'da 3️⃣0️⃣ tabanca ele geçirildi. 5️⃣1️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum🇹🇷

AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN:

RUHSATSIZ SİLAH TEMİN EDENLERLE VE SİLAH KAÇAKÇILARIYLA DA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK❗️