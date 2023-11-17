AK Parti’den 81 il için özel hazırlık! Başkan Erdoğan’a rapor sunuldu: Strateji ekipleri kuruluyor

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda teşkilat Başkanlığı tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları kampı değerlendirildi. Kamp çerçevesinde teşkilatın talep ve önerileri rapor halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından hazırlanan kampanya sunumu Başkan Erdoğan'a teslim edildi.
Hazırlanan sunumda, mevcut belediyelerin eksiklikleri, belediye başkanlarının artıları ve eksileri, illerdeki sorunlar ve mevcut başkanların anket çalışmaları yer aldı.
TOPLUMSAL SORUNLAR
AK parti, yerel seçimler için İstanbul
ve Ankara
başta olmak üzere muhalefet partilerinde bulunan büyükşehirleri tekrardan kazanmanın yollarına ilişkin detay çalışmalarına başladı.
Büyükşehirlerde bulunan ilçelerdeki toplumsal sorunlarda sürekli gözden geçiriliyor. Bu sorunlar arasında başıboş köpekler, çöp, altyapı ve ulaşım gibi başlıklarda öne çıkıyor.
STRATEJİ EKİPLERİ KURULUYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın öncelikli hedefi 31 Büyükşehir Belediyesini kazanmak oldu. İttifak çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti ve MHP heyetleri başta Ankara
ve İstanbul
olmak üzere büyükşehirleri kazanmak için strateji ekiplerini oluşturmaya başladı.