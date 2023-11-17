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AK Parti'den 81 il için özel hazırlık! Başkan Erdoğan'a rapor sunuldu: Strateji ekipleri kuruluyor

AK Parti, muhalefetin elinde olan büyükşehir belediyelerini tekrar kazanmak için detaylı çalışma başlattı. Teşkilatın talep ve önerileri rapor halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Öte yandan AK Parti ve MHP heyetleri başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyükşehirleri kazanmak için strateji ekiplerini oluşturmaya başladı. İstanbul için "Yeniden İstanbul" sloganı ön plana çıktı.

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 08:16 Güncelleme 17 Kasım 2023, 08:24
AK Parti’den 81 il için özel hazırlık! Başkan Erdoğan’a rapor sunuldu: Strateji ekipleri kuruluyor

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda teşkilat Başkanlığı tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları kampı değerlendirildi. Kamp çerçevesinde teşkilatın talep ve önerileri rapor halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından hazırlanan kampanya sunumu Başkan Erdoğan'a teslim edildi.

Hazırlanan sunumda, mevcut belediyelerin eksiklikleri, belediye başkanlarının artıları ve eksileri, illerdeki sorunlar ve mevcut başkanların anket çalışmaları yer aldı.



TOPLUMSAL SORUNLAR
AK parti, yerel seçimler için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere muhalefet partilerinde bulunan büyükşehirleri tekrardan kazanmanın yollarına ilişkin detay çalışmalarına başladı.

Büyükşehirlerde bulunan ilçelerdeki toplumsal sorunlarda sürekli gözden geçiriliyor. Bu sorunlar arasında başıboş köpekler, çöp, altyapı ve ulaşım gibi başlıklarda öne çıkıyor.



STRATEJİ EKİPLERİ KURULUYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın öncelikli hedefi 31 Büyükşehir Belediyesini kazanmak oldu. İttifak çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti ve MHP heyetleri başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyükşehirleri kazanmak için strateji ekiplerini oluşturmaya başladı.



Parti genel merkezindeki toplantıda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

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AK Parti’den 81 il için özel hazırlık! Başkan Erdoğan’a rapor sunuldu: Strateji ekipleri kuruluyor
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