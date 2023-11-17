AK Parti’den 81 il için özel hazırlık! Başkan Erdoğan’a rapor sunuldu: Strateji ekipleri kuruluyor

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda teşkilat Başkanlığı tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları kampı değerlendirildi. Kamp çerçevesinde teşkilatın talep ve önerileri rapor halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından hazırlanan kampanya sunumu Başkan Erdoğan'a teslim edildi.



Hazırlanan sunumda, mevcut belediyelerin eksiklikleri, belediye başkanlarının artıları ve eksileri, illerdeki sorunlar ve mevcut başkanların anket çalışmaları yer aldı.