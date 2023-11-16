Teröre ağır darbe! Bakan Güler komisyonda açıkladı: Bu yıl bin 868 terörist etkisiz hale getirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonun bugünkü toplantısında Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları görüşülecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakan Güler, açıklamalarında şunları kaydetti:

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası yapılan ziyaret ve görüşmeler sonucunda, komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimizde olumlu bir dönem yaşıyoruz.

Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi koruma kararlılığımız tamdır.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında, kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yeni bir fırsat kapısı daha açılmıştır. Ermenistan'ın bunun bilincinde olarak davranmasını umut ediyoruz.