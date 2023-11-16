Muğla’da KAFES operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: “Germiciler” grubu elebaşı Hakan Germici ile birlikte çökertildi

#Muğla'da Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Elebaşılığını Hakan Germici İsimli Şahsın Yaptığı ve "Germiciler" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️

#Muğla 'da Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Elebaşılığını Hakan Germici İsimli Şahsın Yaptığı ve "Germiciler" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️ Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 1️⃣0️⃣ şüpheli şahıs Tutuklandı❗️ Organize Suç… pic.twitter.com/I8y1zF04GP

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , "KAFES" operasyonları kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.

Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından KAFES Operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden,

❗️Gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri,

❗️ Sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları,

❗️Sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK yaptıkları tespit edildi.