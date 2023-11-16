Muğla’da KAFES operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: “Germiciler” grubu elebaşı Hakan Germici ile birlikte çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KAFES" operasyonları kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.
#Muğla'da Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Elebaşılığını Hakan Germici İsimli Şahsın Yaptığı ve "Germiciler" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 16, 2023
Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 1️⃣0️⃣ şüpheli şahıs Tutuklandı❗️
Organize Suç… pic.twitter.com/I8y1zF04GP
İşte Yerlikaya'nın yaptığı açıklama:
#Muğla'da Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Elebaşılığını Hakan Germici İsimli Şahsın Yaptığı ve "Germiciler" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️