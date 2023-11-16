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Muğla'da KAFES operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: “Germiciler” grubu elebaşı Hakan Germici ile birlikte çökertildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KAFES" operasyonları kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve “Germiciler” grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 08:25 Güncelleme 16 Kasım 2023, 08:43
Muğla’da KAFES operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: “Germiciler” grubu elebaşı Hakan Germici ile birlikte çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KAFES" operasyonları kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.


İşte Yerlikaya'nın yaptığı açıklama:

#Muğla'da Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Elebaşılığını Hakan Germici İsimli Şahsın Yaptığı ve "Germiciler" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️

Muğla'da KAFES operasyonu!

Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 1️⃣0️⃣ şüpheli şahıs Tutuklandı❗️

Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz❗️

Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından KAFES Operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden,
❗️Gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri,
❗️ Sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları,
❗️Sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca bu suç örgütünün "SİLAH TİCARETİ" yaptığı ve örgüt elebaşının 3️⃣1️⃣ suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında sayıda,
📌Tabancalar,
📌Sahte tapular,
📌Dijital materyaller ile
📌Nakit para ele geçirildi.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran" bu şahıslardan 1️⃣5️⃣'i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 1️⃣0️⃣ şahıs tutuklandı. Bu suç örgütü ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle🇹🇷

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ❗️

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