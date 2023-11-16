Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'den yerel seçim seferberliği! Hedef büyükşehirler: "Belediyeleri iş bilmezlerin elinden kurtaracağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi bunu 31 Mart'ta inşallah bir adım öteye taşıyacağız. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere büyükşehirlerimizi yeniden toparlayarak gerçek sahiplerine inşallah teslim edelim. Zira benim milletim bunlardan çok çekti. İstanbullu, Ankaralı çok çekti hatta İzmirli de çok çekti." dedi.
BELEDİYELERİ İŞ BİLMEZLERİN ELİNDEN KURTARACAĞIZ
Yerel seçimde "yeniden bir doğumu gerçekleştirme" çağrısı yapan Erdoğan, "CHP'nin beceriksiz belediye başkanlarının idaresinde günden güne çürüyen şehirlerimizi, aziz milletimizin de desteğiyle inşallah bu iş bilmezlerin elinden kurtaracağız. Tarih önünde bu ülkeye ve millete verdikleri zararların hesabını vermeden, bunların hiçbirine rahat, huzur yoktur. Biz, kendi adımıza, sonuna kadar bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.
AK Parti, yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi için anketlerden STK'lar ile görüşmelere kadar kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Hedef, halkın seveceği, gönül rahatlığı ile oy verebileceği adayları bulmak, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP'deki büyükşehir belediyelerini kazanmak olarak belirlendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AK Parti'de yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yürütülen çalışmalar şöyle: