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Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'den yerel seçim seferberliği! Hedef büyükşehirler: "Belediyeleri iş bilmezlerin elinden kurtaracağız"

Başkan Erdoğan, dün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, "CHP’nin beceriksiz belediye başkanlarının idaresinde günden güne çürüyen şehirlerimizi, aziz milletimizin de desteğiyle inşallah bu iş bilmezlerin elinden kurtaracağız." ifadelerini kullanmıştı. AK Parti, yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi için anketlerden STK'lar ile görüşmelere kadar kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Hedef büyükşehir belediyelerini kazanmak.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 07:58 Güncelleme 16 Kasım 2023, 08:15
Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti’den yerel seçim seferberliği! Hedef büyükşehirler: Belediyeleri iş bilmezlerin elinden kurtaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi bunu 31 Mart'ta inşallah bir adım öteye taşıyacağız. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere büyükşehirlerimizi yeniden toparlayarak gerçek sahiplerine inşallah teslim edelim. Zira benim milletim bunlardan çok çekti. İstanbullu, Ankaralı çok çekti hatta İzmirli de çok çekti." dedi.

BELEDİYELERİ İŞ BİLMEZLERİN ELİNDEN KURTARACAĞIZ
Yerel seçimde "yeniden bir doğumu gerçekleştirme" çağrısı yapan Erdoğan, "CHP'nin beceriksiz belediye başkanlarının idaresinde günden güne çürüyen şehirlerimizi, aziz milletimizin de desteğiyle inşallah bu iş bilmezlerin elinden kurtaracağız. Tarih önünde bu ülkeye ve millete verdikleri zararların hesabını vermeden, bunların hiçbirine rahat, huzur yoktur. Biz, kendi adımıza, sonuna kadar bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.


AK Parti, yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi için anketlerden STK'lar ile görüşmelere kadar kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Hedef, halkın seveceği, gönül rahatlığı ile oy verebileceği adayları bulmak, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP'deki büyükşehir belediyelerini kazanmak olarak belirlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AK Parti'de yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yürütülen çalışmalar şöyle:

ANKETLER DÜZENLENİYOR
AK Parti, il, ilçe, büyükşehir belediye başkanlarının tümü ile ilgili memnuniyet anketleri düzenledi. 10 anket yaptırılan iller de bulunuyor. Bu yöntemle mevcut belediye başkanlarına halkın bakışı, memnun olup olmadıkları tespit ediliyor. Ayrıca o yörede öne çıkan yeni isimler olup olmadığı da belirlenmeye çalışılıyor.

150 BİN KİŞİ İLE TEMAYÜL
150 bin teşkilat mensubunun katılımı ile temayül yoklaması yapılacak. Burada partililere "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz" diye sorulacak. Böylece teşkilatların mevcut başkan ve yeni adaylar ile ilgili görüşmeleri alınmış olacak.

KANAAT ÖNDERLERİ VE STK'LAR
Türkiye genelinde AK Parti teşkilatları kanaat önderleri, STK'ların görüşlerini de alıyor. O bölgede öne çıkan isimler tespit edilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda milletvekilleri ile de görüşülüyor.

VERİLER HAVUZDA TOPLANACAK
Tüm bunlar bir havuzda toplanacak. Başkan Erdoğan bu verileri de dikkate alarak belediye başkan adaylarını belirleyecek.

ÜÇ DÖNEM KURALI
İstanbul'un ilçeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda üç dönemlik belediye başkanı bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bunların büyük bölümünün değiştirilmesi bekleniyor.

AK PARTİ GRUBUNU ZİYARET ETTİ
Öte yandan Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'den gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından partisinin grup yönetimini ziyaret etti.

Erdoğan, AK Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya geldi. Erdoğan, grup yönetiminden Meclis çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Parti grup çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, ziyaretinin ardından Meclis'ten ayrılarak AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

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