Bahar-Nihal Candan vurgununda CHP bombası! Firari doktor Refik Ersin Eroğlu’nun mesajları ortaya çıktı: Tezgahı böyle kurdu

HASTALARINI DA TUZAĞA ÇEKMEYE ÇALIŞTI Firari CHP'li doktor Refik Ersin Eroğlu 'nun İstanbul'da görev alırken bazı hastalarını da ucuza araç satışı vaadiyle tuzağa çekmek istediği öğrenildi. WhatsApp mesajlaşmalarında, Eroğlu'nun bazı hastalarına piyasa değerinin altında fiyatlarda otomobil ilanları paylaştığı ve "zarflama" denilen yöntemle hastalarını da tuzağa düşürmeye çalıştığı görüldü.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde CHP'den aday olan firari durumdaki Eroğlu ile ilgili seçim çalışması paylaşımları CHP'nin resmi hesaplarında hala yer alıyor.

DOLANDIRICILIK NASIL YAPILDI? 26 Eylül 2023 tarihinde yapılan suç duyurusunda 3 şikâyetçi ve 25 mağdur yer aldı. İddiaya göre; İstanbul'da kliniği olan Kars doğumlu Doktor Refik Ersin Eroğlu , Hacı İsrafil S. isimli tanıdığına WhatsApp'tan araç listesi gönderdi. Bu araçların batık şirketlerden el konulan filo araçları olduğunu ve TMSF'nin, vergi dairelerinin piyasadan yüzde 30-40 daha ucuza sattığını söyledi. Dolandırıcıların senaryosuna göre; bir kişi en fazla üç araç alabiliyordu. Bunun için bir şirket kurulmuştu ve araç satın almak isteyen kişilerden yüzde 10 hizmet bedeli alınıyordu. Araç satın almak isteyen kişi 21 gün önce paranın tamamını göndermeliydi. Şirket takas da kabul ediyordu. İddiaya göre; Hacı İsrafil S., Ekim 2022'de 1.5 milyon TL'lik bir araç için ismini yazdırdı. Doktor olduğu için güvendiği Refik Ersin Eroğlu'na paranın tamamını gönderdi.

Bir hafta sonra Doktor Refik Ersin Eroğlu, "Otomobilin hazır gel, teslim al" diyerek onu çağırdı. İstanbul'a gelen Hacı İsrafil E., burada şirketin sahibi olarak Kaan Hamzaoğlu isimli kişiyle tanıştırıldı. Lüks lokantalardaki akşam yemekleri ve otellerdeki toplantılarla gözü boyandı. Hacı İsrafil S.'nin ifadesine göre; araç alım satım işinin yılbaşına kadar süreceği ve herkesin büyük para kazanabileceği anlatılmıştı. Hacı İsrafil S.'ye çok fazla çevreye duyurmadan, yakınındaki kişileri araç almaya ikna etmesi teklif edildi. Bunun karşılığında komisyon verilecekti.

Hacı İsrafil S.'nin Kars'taki akrabaları ve arkadaş çevresinden çok sayıda kişi araç satın almak ve takas için ismini yazdırdı. İlk dönemde araçlar sorunsuz teslim edildi ve güven tesis edildi. Aslında talebin artması ve vurgun yapılacak para hedefine ulaşılması beklendi. Bu sırada 20'yi aşkın talep geldi, bazıları otomobillerini ve evlerini takas için şirkete devretti.