PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den su zammına seçim ayarı!

Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetime geldiği ilk günden bu yana sürekli zam haberleri ile gündeme geldi. 16 ayda 16 zamla rekor kıran Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetime geldiği ilk günden bu yana sürekli zam haberleri ile gündeme geldi. 16 ayda 16 zamla rekor kıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ocaktaki zammı seçime yakın olmasın diye bu yılın aralık ayına çekti. Bir de yüzde 15 ile sınırlı tuttu.İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 07:03 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:07
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den su zammına seçim ayarı!

İzmir'de su ferahlatmıyor, cep yakıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mart 2019'da göreve başladıktan sonra suya peş peşe zam yaptı.

KIRILMASI GÜÇ BİR REKORA İMZA ATTI
Mart 2022 ile Temmuz 2023 arasındaki zamları ise TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE'ye bağlayarak, 16 ayda 16 zamla, alanında kırılması güç bir rekora imza attı.

Öyle ki, Soyer göreve başladığında metreküpü KDV hariç 4 lira 81 kuruş olan su, Temmuz 2023'te yapılan yüzde 43.47'lik son zamla, yaklaşık yüzde 300 artarak, 20 lira 8 kuruşa yükseldi.

SEÇİM ÖNCESİ ŞİRİN GÖZÜKME ÇABASI
Soyer, seçim öncesi vatandaşa şirin gözükmek için ise 2024 başında yapılması öngörülen zammı yüzde 15 ile sınırladı. Vatandaşın tepkisini çekmemek için de normalde 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi öngörülen zam, Aralık ayına çekildi. Eğer öneri genel kurulda kabul görürse 1 Aralık'tan itibaren konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde suyun tonu KDV hariç 23 lira 92 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde 29 lira 52 kuruşa, 21 metreküp ve üstü tüketimlerde ise 55 lira 28 kuruşa yükselecek.

En pahalı su, günde 10 saatlik kesinti, yetersiz altyapı... İzmir sahipsiz Tunç Soyer kifayetsiz: CHP yönetiminden seçim öncesi zam oyunu

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 41. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil
Memura borçlanma ile erken emeklilik! Kimler yararlanacak? Genelgede ne diyor? Kimler kapsam dışı?
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den su zammına seçim ayarı!
SON DAKİKA