CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den su zammına seçim ayarı!

SEÇİM ÖNCESİ ŞİRİN GÖZÜKME ÇABASI

Soyer, seçim öncesi vatandaşa şirin gözükmek için ise 2024 başında yapılması öngörülen zammı yüzde 15 ile sınırladı. Vatandaşın tepkisini çekmemek için de normalde 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi öngörülen zam, Aralık ayına çekildi. Eğer öneri genel kurulda kabul görürse 1 Aralık'tan itibaren konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde suyun tonu KDV hariç 23 lira 92 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde 29 lira 52 kuruşa, 21 metreküp ve üstü tüketimlerde ise 55 lira 28 kuruşa yükselecek.