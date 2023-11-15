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SON DAKİKA I Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına tepki: Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir

Son dakika haberleri... 7 Ekim'den bu yana bebek, kadın demeden on binlerce Filistinli masumun katledilme emrini veren İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Erdoğan'ın yaşanan katliama sessiz kalmaması üzerine küstah sözlerle ve aşağılık bir yalanla Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 23:59 Güncelleme 16 Kasım 2023, 01:28
SON DAKİKA I Dışişleri Bakanlığı’ndan Netanyahu’nun küstah açıklamalarına tepki: Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir

İşgalci İsrail'in Gazze topraklarına yaptığı kara ve hava saldırıları sonrası çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 11 bini aşkın masum Filistinli hayatını kaybederken, İsrail'in katliam emrinin arkasındaki isim olan Binyamin Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah sözler geldi.



BEBEK KATİLİ NETANYAHU, ERDOĞAN'I VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Başkan Erdoğan'ın İşgalci İsrail hakkında söylediği "İsrail bir terör devletidir." sözleri ve binlerce masum çocuk, kadın ve sivilin haklarını savunması İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun adeta ayarlarını bozdu.



Erdoğan'ı hedef alan bebek katili Netanyahu, "Erdoğan, İsrail'i terör devleti olarak adlandırıyor ancak terör örgütü Hamas'ı destekliyor. Kendisi Türkiye sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı." dedi.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Katil Bibi, söz konusu açıklamalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.



BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in, evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle, kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü sergilediğini vurgulayarak, "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. İsrail, Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var." demişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı "İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki asılsız iftiralarına" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin halkına karşı uyguladıkları "zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş" İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye haklarının olmadığı vurgulandı.

"Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililerin, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekleri ve dikkatleri başka yöne çekemeyecekleri" belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze'deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

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